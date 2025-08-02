Огромный урожай вишен на одном дереве в Минске удивил сотни белорусов в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 02.08.2025 14:45 , Обновлено: 12.08.2025

Жительница Беларуси шокировала пользователей TikTok, показав дерево с сотнями, если не с тысячами крупных красных вишен. Многие в комментариях удивились такому небывалому урожаю и порадовались за владельца.

На кадрах видно, что одно вишневое дерево полностью усыпано яркими и сочными ягод.

Ролик собрал более 300 тысяч просмотров, почти 10 тыс. лайков и более 900 комментариев. Большинство зрителей по достоинству оценили такое урожайное дерево, выказали радость и удивление.

“А так бывает?” — спросил один из пользователей.

“ОГО”, — написал другой.

“Все вишни Беларуси здесь”, — пошутил третий.

“Обалдеть. Подскажите, что нужно делать, чтобы такой урожай был”, — попросил четвертый.

Еще кто-то заметил: “И что интересно, птицы не трогают”.

А некоторые, в свою очередь, пожаловались, что в этом году вишни замерзли и вообще не дали плодов.