Огромный урожай вишен на одном дереве в Минске удивил сотни белорусов в TikTok
Жительница Беларуси шокировала пользователей TikTok, показав дерево с сотнями, если не с тысячами крупных красных вишен. Многие в комментариях удивились такому небывалому урожаю и порадовались за владельца.
На кадрах видно, что одно вишневое дерево полностью усыпано яркими и сочными ягод.
Ролик собрал более 300 тысяч просмотров, почти 10 тыс. лайков и более 900 комментариев. Большинство зрителей по достоинству оценили такое урожайное дерево, выказали радость и удивление.
“А так бывает?” — спросил один из пользователей.
“ОГО”, — написал другой.
“Все вишни Беларуси здесь”, — пошутил третий.
“Обалдеть. Подскажите, что нужно делать, чтобы такой урожай был”, — попросил четвертый.
Еще кто-то заметил: “И что интересно, птицы не трогают”.
А некоторые, в свою очередь, пожаловались, что в этом году вишни замерзли и вообще не дали плодов.