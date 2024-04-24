"А потом приходят цветы жизни" - Видео с домом из песка в TikTok собрало больше 2,3 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 24.04.2024 21:41 , Обновлено: 24.04.2024

В TikTok распространилось видео, где показали пошаговое строение домика из песка на побережье. Создатели уделили внимание каждой детали: ступеням, окошкам и даже черепице.

Ролик собрал уже больше 2,3 млн просмотров и 350,7 тыс. лайков. Интересно, что скульпторы также вылепили ели вокруг дома.

“А потом приходят цветы жизни”, - решила пошутить одна пользовательница в комментариях, намекая на детей.

Кто-то также подался в стереотипы: “И чей-то ребенок его сломает…”

“А теперь пинайте!” - призвал другой юзер TikTok.

Еще одна комментаторша заметила, что такое произведение искусства имеет недолгую жизнь: “Ведь этот шедевр только на один день”.