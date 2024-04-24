"А потом приходят цветы жизни" - Видео с домом из песка в TikTok собрало больше 2,3 млн просмотров
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В TikTok распространилось видео, где показали пошаговое строение домика из песка на побережье. Создатели уделили внимание каждой детали: ступеням, окошкам и даже черепице.
Ролик собрал уже больше 2,3 млн просмотров и 350,7 тыс. лайков. Интересно, что скульпторы также вылепили ели вокруг дома.
“А потом приходят цветы жизни”, - решила пошутить одна пользовательница в комментариях, намекая на детей.
Кто-то также подался в стереотипы: “И чей-то ребенок его сломает…”
“А теперь пинайте!” - призвал другой юзер TikTok.
Еще одна комментаторша заметила, что такое произведение искусства имеет недолгую жизнь: “Ведь этот шедевр только на один день”.