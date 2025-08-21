"А как пахнет мышь?" - Биолог посоветовала белорусам не трогать одно растение. Те задались вопросом

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Опубликовано: 21.08.2025 11:42 , Обновлено: 21.08.2025

Белорусский биолог, ботаник, магистр биологических наук Ольга Букат опубликовала в TikTok видео, на котором показала смертельно ядовитое растение, растущее в нашей стране, и посоветовала не трогать его руками. Эксперт также назвала его признаки, однако у зрителей возникли вопросы про "мышиный" запах.

“Осторожно, смертельно ядовитое растение!”, — начала свое видео Ольга Букат. Биолог сообщила, что в Беларуси всего 2 смертельно ядовитых растения — вех ядовитый (цикута) и болиглов пятнистый. И именно последний она показала и рассказала о нем подробнее.

“Мы его не собираем, не трогаем. Если случайно дотронулись — моем руки. Не трогаем нос и глаза”, — посоветовала специалист.

По словам Ольги Букат, это растение легко узнать по стеблю с бордовыми пятнами и характерному неприятному “мышиному” запаху.

Эксперт также уточнила, что болиглов пятнистый можно спутать с другими растениями: купырем и морковником. Поэтому нужно обратить внимание, где он растет.

“Он любит придорожные места рудеральные. Может расти под линией электропередач, на бывшей свалке”, — указала биолог.

У некоторых зрителей в комментариях возникли вопросы насчет запаха: “Что значит “мышиный” запах?”, ” А как пахнет мышь?”.

Один из пользователей им ответил, что это “Запах старого сарая, перепревшего сена”.

Другой уточнил: “Не пахнет она)) А вот следы мышиной жизнедеятельности — да. И это запах затхлости такой не ошибешься”.