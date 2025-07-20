Лучший "слесарь" в Жлобине набрал сотни тысяч просмотров в TikTok: "А к нему по записи?"

🎥 Видео

Опубликовано: 20.07.2025 10:09 , Обновлено: 12.08.2025

В Жлобине объявился мастер на все лапы. Местный рыжий кот прославился в TikTok как самый лучший "автослесарь", и теперь сотни пользователей Сети умиляются, шутят и желают записаться к нему в очередь.

Ролик пользователя @bogomazov_art в TikTok за несколько дней набрало популярность, набрав более 227 тыс. просмотров и сотни комментариев.

На видео усатый «специалист» стоит на задних лапках, а передние лапы как будто чинят машину.

“Что там, рыжий, получается у тебя? Нет? Ну ты сделаешь машину сегодня или нет?”, — слышно за кадром.

Кот невозмутимо вылезает из-под авто, а хозяин объявляет: “Всё, готово, забирайте!”

Зрители, судя по комментариям, в восторге.

“Как вам записаться?)” — спросил один из пользователей под роликом.

“Скажите, а к нему по записи или можно так приехать и сколько берет за работу???” — также поинтересовался второй.

“Я не знал, что мой кот работает у вас??. Думаю всё, где он швэндется. Появляются деньги за реализацию?”, — написал третий.

“Наверное запись к нему на год вперед”, — предположил четвертый.

“У меня такой же рыжий кот, он вечно грязный ходит, теперь я почему понимаю. Он технику ремонтирует”, — рассказал еще один.

А кто-то поинтересовался: “Нужно арки переварить… возьмётся?*. Автор ролика ответил кратко: “За вискас – да”