"А-фи-геть" - Под Минском машины въезжали в гигантскую радугу. А так можно?

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2023 10:52 , Обновлено: 31.07.2023

Вечером в воскресенье, 30 июля, после сильного дождя автомобилисты на одной из трасс под Минском стали свидетелями зрелищного природного явления - над трассой раскинулась гигантская радуга. На видео, которое выложили в инетрнет, могло показаться, что она берёт своё начало прямо на проезжей части, заняв при этом несколько полос. Автор видео утверждала, что они в буквальном смысле "въехали в радугу". Это вообще возможно?

“Я такого в жизни не видела! А-фи-геть!”, - не скрывала своих эмоций девушка, снявшая на видео и выложившая в TikTok гигантскую разноцветную дугу над оживлённой трассой. Как видно на ролике, многие автомобилисты оказались под таким же сильным впечатлением: некоторые из них даже съехали на обочину и остановились, чтобы также сделать несколько впечатляющих кадров.

[link href=“https://www.tiktok.com/@lucyfer_da?refer=embed” title=“@lucyfer_da” target=“_blank” rel=“noopener”] @lucyfer_da [/link] Бля, мы сейчас в радугу въедем ? Гигантская радуга под Минском [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0?refer=embed” title=“радуга” target=“_blank” rel=“noopener”] #радуга [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“минсксейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #минсксейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7261697300250053381?refer=embed” title=” оригинальный звук - Lucyfer_d” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Lucyfer_d [/link]

Однако, на ряду с восторженными отзывами о красоте природного явления, под роликом оказалось немало и тех, кто скептически указал на то, что “въехать в радугу” физически невозможно - она всегда будет отдаляться по мере приближения.

“Ребята, невозможно, радуга это всего лишь преломление света, она всегда будет менять расположение относительно вас”, - отметил один из комментаторов, но автор видео настаивала на своём.

“Мы четко сквозь неё проехали и она осталась позади. До и после неё дождя не было, а внутри неё был легкий дождик, как из распылителя”, - пояснила девушка.

Можно ли проехать сквозь радугу?

[info_b]Радуга — это атмосферное явление, представляющее собой оптическую иллюзию, наблюдаемую при освещении ярким источником света (Солнцем или Луной) множества водяных капель, как правило, дождя или тумана. Радуга представляет собой разноцветную дугу из цветов спектра видимого излучения, плавно переходящих друг в друга. [/info_b]

Многие в детстве летом после дождя играли в такую игру: пытались добежать до начала радуги. Существует много легенд на этот счёт, утверждающих, что тот, кому это удастся, станет обладателем сокровищ или “горшочка с золотом”, однако, вряд ли у кого-то из детей действительно получалось стать победителем в этой забаве.

Учёные утверждают, что у радуги, по сути, нет начала и конца. Дело в том, что радуга образуется в результате преломления и отражения солнечного света в крошечных водяных каплях, зависающих в воздухе. У земли она обрывается, так как там капель скапливается мало или что-то заслоняет солнце. Однако, если подняться над землей, можно увидеть нижние участки дуги.

Физики отмечают, что разложение на спектр воды можно заметить только со стороны, то есть “проехать сквозь радугу”, условно говоря, возможно, но это будет видно только посторонним. То есть нельзя стоять под радугой и видеть её: тТам, где вы стоите, будет видна лишь изморось воды, а самой радуги не видно.

Однако, эффектность видео это никоим образом не отменяет. Отметим, что гигантскую двойную радугу 30 июля сняли также и в самом Минске.