"А долго они так будут?" - Видео с кроликами собрало 26 млн просмотров за двое суток

🎥 Видео

Опубликовано: 19.02.2024 10:36 , Обновлено: 19.02.2024

Пользовательница ТикТока опубликовала у себя на странице видео с двумя маленькими кроликами во дворе. Простой ролик собрал за пару дней невероятные 26 млн просмотров, десять тысяч комментариев и миллионы лайков.

У многих зрителей возникли вопросы. “А долго они так будут?” - спросил один из них.

Кому-то поведение зверей напомнило их супругов. “Это я, которая хочет спать, и муж, который надеется на чикипибару ночью” - пошутила подписчица.

“Я думаю, что они дерутся. Кто-то собирается поймать пару скупити-папов”, - предположил комментатор.

“Я, когда мой босс хочет, чтобы я работал”, - сделал вывод другой.

Впрочем, были и такие, кто огорчился, что никто из зрителей не знает ничего о поведении кроликов, а все комментарии и предположения ложные.

“Омг, это то, что они делают?! Я видел это один раз лично и подумал, что сошел с ума”, - признался один из комментаторов.

“Я думаю, они готовятся к спариванию”, - ответил ему другой подписчик.

Истинной причины, почему кролики устроили прыжки во дворе, зрители так и не выяснили.

[inf]Кстати, учёные обнаружили, что кролики передвигаются прыжками из-за гена RORB. Если он перестанет правильно функционировать, то ушастым пришлось бы ходить на… передних лапах.

А вот опытные кролиководы уверены, что когда их питомец совершает безумные прыжки и бег зигзагами без видимой на то причины в виде преследующего хищника, то это — знак чистой радости и счастья![/inf]