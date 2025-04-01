"Мне этого недостаточно! " - Немецкая модель объяснила, почему потратила 86 тыс долларов, чтобы стать чернокожей

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Опубликовано: 01.04.2025 20:46 , Обновлено: 01.04.2025

36-летняя модель из Германии Мартина Биг (Большая Мартина) решилась на полное преображение в 2017 году Мартина. Она сделала инъекции меланотана - синтетического гормона, который затемняет кожу, - чтобы изменить ее цвет.

Бывшая стюардесса впервые попала в заголовки газет, когда заявила, что “лучше быть черной”, продемонстрировав свое потрясающее преображение. Мартина в эфире телешоу объяснила, что и она, и ее муж Майкл Юрвен вводили себе меланотан.

[inf]Меланотан II - синтетический аналог пептидного гормона α-меланоцитстимулирующего гормона (α-MSH), который стимулирует меланогенез для лучшего загара. Он также может усиливать сексуальное возбуждение. Меланотан-II может вызывать обратимое потемнение родинок и веснушек. Неясно, может ли Меланотан II увеличивать (или уменьшать) риск развития меланомы, поскольку сообщения о меланомах, связанных с его применением, совпали с интенсивным воздействием ультрафиолета и использованием солярия.[/inf]

Хотя результат у них был разным. В то время как Майкл просто приобрел “средний” загар, Мартина после трех инъекций “специального средства” получила черную кожу.

Так выглядела Мартина, до того как стала звать себя Биг

“Вначале я хотела только немного загореть по-летнему, - рассказала она FEMAIL. - Но потом я заметила, что это нечто большее, чем просто летний загар, это нечто особенное”.

“Я знаю, что я черная, - заявила она. - И я знаю, как прожить свою жизнь, и я знаю, как навести мосты…”

Когда Мартина начала документировать свое преображение в социальных сетях, ее подвергли жесткой критике за то, что она изображала чернокожую, она продолжала идти к своей цели.

“Я подумала, что вам нужно изменить свое мышление, и поэтому я шаг за шагом училась тому, как приспособить свое мышление к тому, чтобы быть чернокожей, и узнавала больше о культуре, - сказала Мартина, которая потратила почти 67 000 фунтов стерлингов (86 000 долларов) на изменение своей внешности.

“Модификация тела - это всего лишь один шаг, но очень важно быть единым целым со своим внешним видом”, - продолжила она.

Спустя 8 лет спустя Мартина призналась, что ее превращение в “экзотическую барби” почти завершено и что ее физические данные соответствуют ее новой “расовой принадлежности”.

Женщина утверждает, что они с мужем “получили приглашения от многих поклонников из многих африканских стран” поселиться среди них.

“В настоящее время в нашем коротком списке есть Кения и Намибия”, - Женщина поделилась планами пары по эмиграции, добавив, что “выбрать было нелегко”.

При этом она выразила желание “расширить свой нос” и увеличить ягодицы, прежде чем переехать в Африку из Западной Германии.

36-летняя Мартина Биг утверждает, что она уже крестилась в Африке, получив имя Малайка Кубвой, что в переводе с суахили означает “Большой ангел”, во время религиозной церемонии в кенийской церкви в 2019 году.

Когда Мартину спросили, не боится ли она обидеть людей, которые чернокожие от рождения, она просто сказала, что получает “много электронных писем” от людей, которые “чувствуют себя некомфортно в их цвете” и хотят, чтобы она помогла им выглядеть по-другому.

Оказалось, что Мартина перенесла трансаксиллярное увеличение груди, или операцию по увеличению груди без шрамов, при которой имплантаты с физиологическим раствором вводятся через небольшой разрез в подмышечной впадине. “Я могу наблюдать, как растет моя грудь”, - с гордостью рассказала она.

“Иногда я сама поражаюсь тому, как сильно выросла моя грудь за последнее время, - говорит Мартина. - Но мне этого недостаточно! Я буду накачивать свою грудь еще больше, все больше и больше, пока она не станет такой же большой, как “Титаник”.

Кстати, с бывшей стюардессой связан один неприятный скандал. Немецкое издание Bild опубликовалл фото с Мартиной в школьном возрасте. Журналисты утверждают, что другие дети на снимках родились в 1977 или 1978 году, что означает, что Мартине было 40 лет, когда статья была опубликована в 2018 году. Однако в то время она, как сообщается, утверждала, что ей было 29 лет.