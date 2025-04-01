Telegraf.news
ru

"Мне этого недостаточно! " - Немецкая модель объяснила, почему потратила 86 тыс долларов, чтобы стать чернокожей

"Мне этого недостаточно! " - Немецкая модель объяснила, почему потратила 86 тыс долларов, чтобы стать чернокожей
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

36-летняя модель из Германии Мартина Биг (Большая Мартина) решилась на полное преображение в 2017 году Мартина. Она сделала инъекции меланотана - синтетического гормона, который затемняет кожу, - чтобы изменить ее цвет.

Бывшая стюардесса впервые попала в заголовки газет, когда заявила, что “лучше быть черной”, продемонстрировав свое потрясающее преображение. Мартина в эфире телешоу объяснила, что и она, и ее муж Майкл Юрвен вводили себе меланотан.

[inf]Меланотан II - синтетический аналог пептидного гормона α-меланоцитстимулирующего гормона (α-MSH), который стимулирует меланогенез для лучшего загара. Он также может усиливать сексуальное возбуждение. Меланотан-II может вызывать обратимое потемнение родинок и веснушек. Неясно, может ли Меланотан II увеличивать (или уменьшать) риск развития меланомы, поскольку сообщения о меланомах, связанных с его применением, совпали с интенсивным воздействием ультрафиолета и использованием солярия.[/inf]

Хотя результат у них был разным. В то время как Майкл просто приобрел “средний” загар, Мартина после трех инъекций “специального средства” получила черную кожу. 

Так выглядела Мартина, до того как стала звать себя Биг
Так выглядела Мартина, до того как стала звать себя Биг

“Вначале я хотела только немного загореть по-летнему, - рассказала она FEMAIL. - Но потом я заметила, что это нечто большее, чем просто летний загар, это нечто особенное”.

“Я знаю, что я черная, - заявила она. - И я знаю, как прожить свою жизнь, и я знаю, как навести мосты…”

Когда Мартина начала документировать свое преображение в социальных сетях, ее подвергли жесткой критике за то, что она изображала чернокожую, она продолжала идти к своей цели.

“Я подумала, что вам нужно изменить свое мышление, и поэтому я шаг за шагом училась тому, как приспособить свое мышление к тому, чтобы быть чернокожей, и узнавала больше о культуре, - сказала Мартина, которая потратила почти 67 000 фунтов стерлингов (86 000 долларов) на изменение своей внешности. 

“Модификация тела - это всего лишь один шаг, но очень важно быть единым целым со своим внешним видом”, - продолжила она.

Спустя 8 лет спустя Мартина призналась, что ее превращение в “экзотическую барби” почти завершено и что ее физические данные соответствуют ее новой “расовой принадлежности”.

Женщина утверждает, что они с мужем “получили приглашения от многих поклонников из многих африканских стран” поселиться среди них. 

“В настоящее время в нашем коротком списке есть Кения и Намибия”, - Женщина поделилась планами пары по эмиграции, добавив, что “выбрать было нелегко”. 

При этом она выразила желание “расширить свой нос” и увеличить ягодицы, прежде чем переехать в Африку из Западной Германии.

36-летняя Мартина Биг утверждает, что она уже крестилась в Африке, получив имя Малайка Кубвой, что в переводе с суахили означает “Большой ангел”, во время религиозной церемонии в кенийской церкви в 2019 году.

Когда Мартину спросили, не боится ли она обидеть людей, которые чернокожие от рождения, она просто сказала, что получает “много электронных писем” от людей, которые “чувствуют себя некомфортно в их цвете” и хотят, чтобы она помогла им выглядеть по-другому.

Оказалось, что Мартина перенесла трансаксиллярное увеличение груди, или операцию по увеличению груди без шрамов, при которой имплантаты с физиологическим раствором вводятся через небольшой разрез в подмышечной впадине. “Я могу наблюдать, как растет моя грудь”, - с гордостью рассказала она.

“Иногда я сама поражаюсь тому, как сильно выросла моя грудь за последнее время, - говорит Мартина. - Но мне этого недостаточно! Я буду накачивать свою грудь еще больше, все больше и больше, пока она не станет такой же большой, как “Титаник”.

Кстати, с бывшей стюардессой связан один неприятный скандал. Немецкое издание Bild опубликовалл фото с Мартиной в школьном возрасте. Журналисты утверждают, что другие дети на снимках родились в 1977 или 1978 году, что означает, что Мартине было 40 лет, когда статья была опубликована в 2018 году. Однако в то время она, как сообщается, утверждала, что ей было 29 лет.

Темы: