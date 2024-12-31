🎥 Видео

Опубликовано: 31.12.2024 12:08 , Обновлено: 31.12.2024

Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором показала, какие продукты она купила к Новому году на 200 белорусских рублей. Ролик вызвал бурную реакцию в комментариях.

Многие пользователи усомнились, что на такую сумму можно накрыть полноценный новогодний стол.

«Что-то я с женой вчера сгонял в магазин, как-то на 200 рублей не вышло. 600 рублей с карты как ветром сдуло!», — поделился один из комментаторов.

«Я потратила под 1000 рублей на меня и двоих детей», — написала другая.

«200 рублей, а кушать нечего», — посетовал третий.

Нашлись и те, кто подошёл к вопросу с юмором: «Я просто лёг спать и вышло ноль рублей».

В целом, видео и комментарии к нему показывают, что мнения о том, сколько стоит накрыть новогодний стол, сильно разнятся. Кто-то считает, что 200 рублей недостаточно, а кто-то обходится и меньшей суммой.