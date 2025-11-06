39-летняя жена президента Польши объявила об уходе на пенсию. Это как?

Опубликовано: 06.11.2025 17:36 , Обновлено: 06.11.2025

Марта Навроцкая, супруга президента Польши, официально вышла на пенсию. Заявление, которое она сама прокомментировала фразой «я понимаю, как это звучит», прозвучало в интервью журналу Viva!.

До того как стать первой леди, г-жа Навроцкая 18 лет проработала в Таможенной службе и Национальной налоговой администрации на должности младшего эксперта. Свой уход со службы она объяснила желанием полностью посвятить себя новой роли - первой леди страны.

Ещё до инаугурации мужа она взяла неоплачиваемый отпуск для участия в предвыборной кампании, а 6 августа официально оформила пенсию.

«Я сделала это из чистоты принципа, ради себя и ради службы, на которой работала», — пояснила она своё решение.

Возможность выйти на пенсию до 40 лет появилась у Навроцкой благодаря польским законам, позволяющим сотрудникам налоговой администрации сделать это после 15 лет работы. Сама она с теплотой вспомнила о своём профессиональном прошлом: «Я работала в команде, которая была похожа на семью, с людьми, с которыми мы создавали нечто долгосрочное».

При этом Навроцкая с иронией отметила, что некоторые аспекты старой жизни останутся в прошлом: она больше не будет «вставать в четыре утра, чтобы пойти на мероприятие» и «бороться с незаконными азартными играми в Труймясто».

Свою новую роль в Президентском дворце она воспринимает как «еще одно измерение служения». На вопрос о том, вернётся ли семья в Гданьск после окончания президентского срока мужа, она философски заметила: «Жизнь сама пишет своё продолжение».