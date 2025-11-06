39-летняя жена президента Польши объявила об уходе на пенсию. Это как?
Марта Навроцкая, супруга президента Польши, официально вышла на пенсию. Заявление, которое она сама прокомментировала фразой «я понимаю, как это звучит», прозвучало в интервью журналу Viva!.
До того как стать первой леди, г-жа Навроцкая 18 лет проработала в Таможенной службе и Национальной налоговой администрации на должности младшего эксперта. Свой уход со службы она объяснила желанием полностью посвятить себя новой роли - первой леди страны.
Ещё до инаугурации мужа она взяла неоплачиваемый отпуск для участия в предвыборной кампании, а 6 августа официально оформила пенсию.
«Я сделала это из чистоты принципа, ради себя и ради службы, на которой работала», — пояснила она своё решение.
Возможность выйти на пенсию до 40 лет появилась у Навроцкой благодаря польским законам, позволяющим сотрудникам налоговой администрации сделать это после 15 лет работы. Сама она с теплотой вспомнила о своём профессиональном прошлом: «Я работала в команде, которая была похожа на семью, с людьми, с которыми мы создавали нечто долгосрочное».
При этом Навроцкая с иронией отметила, что некоторые аспекты старой жизни останутся в прошлом: она больше не будет «вставать в четыре утра, чтобы пойти на мероприятие» и «бороться с незаконными азартными играми в Труймясто».
Свою новую роль в Президентском дворце она воспринимает как «еще одно измерение служения». На вопрос о том, вернётся ли семья в Гданьск после окончания президентского срока мужа, она философски заметила: «Жизнь сама пишет своё продолжение».