29-летняя девушка зарабатывает $70 000 в год благодаря своим пальцам. Раньше она их стыдилась

Опубликовано: 26.01.2026 14:35 , Обновлено: 26.01.2026

Молодая американка всю свою карьеру работала классической фотомоделью, но со временем поняла, что будет больше зарабатывать, если сконцентрируется на своих пальцах. Причиной стал постоянный интерес фотографов и заказчиков.

Теперь она неплохо зарабатывает с помощью своих рук, которые использует для различных предметных фотосессий. По словам двадцатидевятилетней Китти Ван, она долгое время стеснялась своих рук и считала, что у нее слишком большие ладони и слишком длинные пальцы.

Около двух лет назад все изменилось. Работая классической моделью, она на почти каждой фотосессии встречала человека, который восхищался её красивыми руками.

Поэтому Китти отказалась от прежней карьеры и стала моделью исключительно для демонстрации рук. Всё просто: на фотографиях видны только её руки, например, держащие товар или украшенные ювелирными изделиями. Они уже фигурировали в рекламных кампаниях многих крупных заказчиков, таких как Walmart, Starbucks и Apple.

Помимо того, что это гораздо более простая профессия (хотя бы потому, что нужно лишь «придать форму» рукам), это также приносит довольно неплохой доход.

Китти зарабатывает на жизнь созданием так называемого UGC-контента (User Generated Content — контент, создаваемый пользователями) и получает до 2400 долларов за одну фотосессию своих рук. По её словам, она проводит съёмки один или два раза в неделю и может зарабатывать довольно приличные 70 000 долларов в год.

Естественно, она ответственно ухаживает за своими руками. За день до фотосессии она наносит на них питательную маску-крем и всегда берёт с собой лосьон, а также различные сыворотки или масла, чтобы кожа оставалась достаточно увлажнённой. В интервью агентству AP (Associated Press) она описала стандартную процедуру, которую сравнивает с уходом за лицом.

С другой стороны, несмотря на то что ей приходится очень осторожно обращаться с руками, она не отказалась от своей любимой игры в пляжный волейбол с друзьями.