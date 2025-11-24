200 тыс. аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы купить книги

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Опубликовано: 24.11.2025 10:08 , Обновлено: 24.11.2025

Порядка 200 тыс. аргентинцев вышли на улицы столичного Буэнос-Айреса в ночь с субботы на воскресенье, 22 ноября. Никаких политических лозунгов, недовольных властями демонстрантов и полицейских кордонов - у аргентинцев был гораздо более приятный повод массово выйти на улицы.

Дело в том, что в минувшие выходные в Буэнос-Айресе прошла уже традиционная акция - “Ночь книжных магазинов”. В городе, где количество книжных магазинов на душу населения достигает едва ли не рекордного значения - 25 на 100 тысяч жителей - такую акцию проводят уже в 15-й раз. Это своеобразный литературный марафон, который стартует вечером, в 18:00, и длится до глубокой ночи - до 3:00.

В акции участвуют владельцы всех местных книжных магазинов и в принципе все причастные к книжной индустрии и литературе в целом. На одну ночь в году одну из центральных улиц - Корриентес, полностью перекрывают и обычный центр ночной жизни и богемы Буэнос-Айреса превращается в один сплошной книжный магазин.

Книжные полки занимают тут практически каждый сантиметр пространства улицы. В этот вечер можно не только купить книжные новинки с огромными скидками и антиквариат по выгодным ценам, но и посетить концерты живой музыки самых разных стилей, побеседовать с популярными писателями, поучаствовать в панельных дискуссиях и интерактивных мероприятиях, таких как мастер-классы по переплётному делу, прямо посреди оживлённой улицы.

По приблизительным оценкам организаторов, в “Ночь книжных магазинов” на улицах Буэнос-Айреса было продано книг примерно на 400 млн долларов.