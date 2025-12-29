16-летний парень перестал выходить из дома из-за 180 кг веса

Опубликовано: 29.12.2025 08:04 , Обновлено: 29.12.2025

В Таиланде 16-летний подросток обратился за медицинской помощью, чтобы вернуться к нормальной жизни. Он набрал вес больше 180 килограммов, что фактически приковало его к постели. Парень не может ходить в школу.

Доставить его в больницу и провести обследование тоже сложно. В больнице даже рентгеновский стол не может его выдержать (рассчитан на 100 кг). Фотографии молодого человека показало агентство AP.

Ещё несколько лет назад Сангтаван Ванта, которому сейчас 16 лет, был обычным учеником 9-го класса. Однако патологическое ожирение помешало ему учиться и заниматься другими делами, которыми мог бы любой подросток. Теперь из-за избыточного веса у него повреждены нервы в ногах, и он не может встать с постели.

Парень полностью зависит от 52-летней матери-одиночки, Дуангдао Таворн изо всех сил старается обеспечить его, но это все сложнее. Раньше она работала уборщицей в ресторане, но была вынуждена уволиться, чтобы приглядывать за прикованным к постели сыном. В течение нескольких месяцев они живут в ужасающей нищете в своем доме в Накхонпханоме, на северо-востоке Таиланда.

«Я мою и вытираю его каждое утро. И помогаю ему с физиотерапией, как посоветовал мне врач. Когда ему нужно в туалет, я кладу на пол большой подгузник, потому что даже самый большой размер ему не подходит», — посетовала мать молодого человека

Из-за большого веса она не может доставить сына к специалисту. В дело вмешались благотворительные организации, так что, возможно, для молодого человека есть надежда.

«Я так благодарна многим компаниям за то, что они решили помочь моему сыну. Мне не нужны деньги. Я просто хочу, чтобы он вернулся к нормальной жизни и мог передвигаться, как все остальные. Спасибо всем за поддержку. Это вселяет в меня надежду, что он снова сможет ходить», — добавила Таворн.

Ожирение до 180 кг у подростка — это серьезное заболевание, требующее всестороннего медицинского обследования. Скорее всего ему потребуется помощь и консультации не только эндокринолога, гастроэнтеролога, но и психолога для выявления и устранения конкретных причин. М просто сила воли или диета тут сразу не помогут.

В таком возрасте ожирение такой степени редко бывает вызвано исключительно поведением. Часто ему способствуют гормональные нарушения (например, гипотиреоз, синдром Кушинга) или генетические предрасположенности.