В Минске открылась выставка палок
Национальный центр современных искусств и галерея FARBA открыли в Минске совместный выставочный проект «Палка», который познакомит зрителя с «одним из самых удивительных объектов нашего мира» — палками.
В экспозиции палка представлена как “универсальный культурный код”, прослеживается ее путь от биологической основы до цифрового интерфейса.
“Через призму этого элементарного объекта мы предлагаем рассмотреть эволюцию человеческого взаимодействия с миром — от примитивного использования предмета к созданию сложных инструментов, которые становятся посредниками между нами и реальностью”, - рассказали организаторы.
Современные белорусские авторы раскрыли, утверждают организаторы, «неожиданные грани этого предмета».
«Мы предлагаем зрителю не просто созерцать, а действовать, становясь соавтором в интерактивных зонах: от арт-квеста, затрагивающего тему палки в искусстве, до тематических фотозон и инсталляций», — сообщили организаторы.
Проект продлится до 10 мая 2026 года.
Стоимость билетов:
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20 руб. – полный;
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18 руб. – студенты дневной формы обучения;
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16 руб. – пенсионеры, учащиеся школ, гимназий, ПТУ (профессионально-технических училищ), ССУЗов (средних специальных учебных заведений), многодетные семьи, инвалиды III группы.
Выставочный проект работает:
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12.00–20.00, среда–воскресенье;
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Национальный центр современных искусств Республики Беларусь пр-т Независимости, 47 (ст. м. «Площадь Якуба Коласа»).
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:
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+375 17 242 78 14 (касса);
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+375 25 542 30 00.