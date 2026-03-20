В Минске открылась выставка палок

Опубликовано: 20.03.2026 12:16 , Обновлено: 20.03.2026

Национальный центр современных искусств и галерея FARBA открыли в Минске совместный выставочный проект «Палка», который познакомит зрителя с «одним из самых удивительных объектов нашего мира» — палками.

В экспозиции палка представлена как “универсальный культурный код”, прослеживается ее путь от биологической основы до цифрового интерфейса.

“Через призму этого элементарного объекта мы предлагаем рассмотреть эволюцию человеческого взаимодействия с миром — от примитивного использования предмета к созданию сложных инструментов, которые становятся посредниками между нами и реальностью”, - рассказали организаторы.

Современные белорусские авторы раскрыли, утверждают организаторы, «неожиданные грани этого предмета».

«Мы предлагаем зрителю не просто созерцать, а действовать, становясь соавтором в интерактивных зонах: от арт-квеста, затрагивающего тему палки в искусстве, до тематических фотозон и инсталляций», — сообщили организаторы.

Проект продлится до 10 мая 2026 года.

Стоимость билетов:

20 руб. – полный;

18 руб. – студенты дневной формы обучения;

16 руб. – пенсионеры, учащиеся школ, гимназий, ПТУ (профессионально-технических училищ), ССУЗов (средних специальных учебных заведений), многодетные семьи, инвалиды III группы.

Выставочный проект работает:

12.00–20.00, среда–воскресенье;

Национальный центр современных искусств Республики Беларусь пр-т Независимости, 47 (ст. м. «Площадь Якуба Коласа»).

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