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Простая математическая головоломка с символами. Сможете правильно ответить за 2 минуты?

Простая математическая головоломка с символами. Сможете правильно ответить за 2 минуты?
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Любите головоломки и разбираетесь в математике? Проверьте свою наблюдательность и сообразительность с помощью этой быстрой задачи. У вас всего 2 минуты, чтобы угадать ответ на последний пример. Посмотрим, справитесь ли вы.

Ниже вы найдёте увлекательную математическую головоломку. Ваша задача проста: присвоить трём символам числовое значение и назвать результат. Помните, у вас всего 2 минуты на выполнение задания. Справитесь? Удачи!

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Правильный ответ

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Время вышло. Готовы узнать правильное решение? Начнём с самого начала.

  1. Первый символ, двойная стрелка влево, равен 10 (30÷3).
  2. Второй символ, двойная стрелка вправо, равен 2 (14-10=4; 4÷2=2).
  3. Третий символ, двойная стрелка вправо с вертикальной чертой, равен 5 (12-2=10; 10÷2=5).

Итак, итоговое решение: 10+2+5=17.

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Поздравляем, если вам удалось найти правильное решение, и особенно, если вы уложились в отведённое время! Если нет, не волнуйтесь. Главное — получать удовольствие и быть готовым принять вызов.

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