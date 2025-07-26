Ударил топором, а затем ещё живого поджёг. 60-летнему священнику предъявили обвинение в жестоком убийстве

Опубликовано: 26.07.2025 11:20 , Обновлено: 26.07.2025

В Польше в одном из поселков под Варшавой произошло зверское убийство, в котором полиция обвинила священника. По ее данным, в приходе Пшипки (коммуна Тарчин) 60-летний приходской ксендз убил 68-летнего мужчину, обгоревшее тело которого было обнаружено в Ласополе.

Прокуратура объявила о предъявлении священнику трёх обвинений, одно из них: убийство с особой жестокостью.

Тело жертвы со следами поджога было обнаружено на дороге в Ласополье. По данным газеты Wyborcza.pl, рядом с трупом был обнаружен газовый баллон.

Местная прокуратура объявила, что священник признал себя виновным и объяснил свои мотивы. Спор, приведший к убийству, касался жилого помещения потерпевшего, которое тот ранее передал настоятелю по договору дарения. Представительница прокуратуры заявила, что священник согласился предоставить жертве жильё в обмен на имущество, но выбор места жительства стал источником растущего конфликта.

По данным следствия, между настоятелем прихода и 68-летним мужчиной во время вождения автомобиля из-за этого начался конфликт. Во время ссоры священник, предположительно, схватил топор и ударил им своего друга по голове. Затем он поджёг его ещё живого и скрылся с места происшествия.

Заметил горящего мужчину и немедленно вызвал экстренные службы велосипедист, проезжавший через Ласополь. По его словам, рядом с местом происшествия стоял припаркованный внедорожник, который внезапно умчался с выключенными фарами.

По номерному знаку сотрудники полиции быстро установили владельца автомобиля и отправились в Пшипки, где задержали настоятеля прихода Святейшего Сердца Иисуса.

Что говорят в Церкви?

Представитель Варшавской архиепархии, отец Пшемыслав Сливинский, заявил, что в связи с арестом настоятеля будут приняты соответствующие канонические меры в зависимости от развития ситуации. Он добавил, что в случае необходимости задержанный настоятель будет отстранён от пастырского служения до разрешения ситуации.