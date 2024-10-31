10 самых жутких реальных фотографий "призраков". А вы верите в их существование?

📷 Фото

Опубликовано: 31.10.2024 13:13 , Обновлено: 31.10.2024

Даже если вы не верите в призраков, есть определенные образы или места, в которых вы всегда можете чувствовать себя немного странно. В 21 веке технологии обработки фотографий с каждым годом достигают новых высот, но это не значит, что не существует неотфотошопленных изображений. Собрали несколько фотографий с якобы “привидениями”, на которых некоторые пользователи сети клянутся, что видят призраков.

Фото друзей из Чили. Не замечаете ничего странного?

2. “Смуглая леди”

Эта фотография “Смуглой леди”, по мнению многих, является настоящим фотографическим свидетельством присутствия призраков. Она была сделана в Рейнхэм-холле в Норфолке, Англия, в 1936 году.

3. Ночь, тьма, дальний свет авто и …

Автор фото рассказал: “Несколько лет назад я арендовал домик для празднования дня рождения. Была ночь и кромешная тьма, поэтому я включил дальний свет. Кто-нибудь еще видел это?”

4. Собака-призрак из Тингвика

История создания этого снимка восходит к 1916 году, когда инспектор Скотленд-Ярда в отставке Артур Спрингер сделал этот снимок в Тингвике, графство Бакингемшир, Англия. В тот момент, когда он делал фото, в кадре, как сообщается, вообще не было собаки.

5. “Запечатленная”

На этом снимке изображена Кэтрин Говард, пятая жена короля Генриха VIII, которая была казнена за супружескую измену в 1542 году. Говорят, что она часто посещает Роговую комнату во дворце Хэмптон-Корт.

6. Пожилая пара с молодой женщиной-духом

7. Призрак солдата-самурая

“Мой друг сфотографировал своего пебенка в Дзуси, префектура Канагава, Япония. На снимке изображен призрак солдата-самурая, стоящего позади маленькой девочки”.

Когда была сделана фотография, рядом никого не было. Предположительно, фотография была сделана возле могил солдат, погибших в бою.

8. “Нежданный гость” - 1950-е годы

9. Бабушкин призрак

Каким-то образом муж этой женщины появился на этой фотографии, несмотря на то, что скончался семь лет назад. Дениз Рассел сделала это фото своей бабушки, которая в то время жила одна.

10. Призрак Амитивилля - 1976

Это знаменитая фотография, сделанная в помещении, которое сейчас известно как “Дом ужасов в Амитивилле”. На этой фотографии, предположительно, изображен призрак Джона Дефео, выглядывающий из-за двери.

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