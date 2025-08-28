10 кошачьих пар, чьи отношения растопили сердца интернет-пользователей

📷 Фото

Опубликовано: 28.08.2025 13:27 , Обновлено: 28.08.2025

После тяжелого дня нет ничего лучше, чем беззаботный и пушистый контент. И конечно, первое, что приходит на ум — это кошки! Что может быть милее этих созданий на экране? Мы собрали для вас подборку нежных друзей, которые искренне обожают друг друга. Осторожно: даже самое холодное сердце не устоит перед такой теплотой.

[inf]Фотографиями своих милых питомцев и подписями к ним поделились пользователи Reddit.[/inf]

“Прошло всего 3 дня, а Гус и Маверик уже подружились”

“Они женаты”

“Мой домашний кот усыновил котёнка, которого я нашёл на дороге”

“Он любит свою старшую сестру”

“Таю при виде этих двоих”

“Они настаивают, чтобы при визите к ветеринару их держали в одной переноске”

“Люмос и Джелли ненавидели друг друга на прошлой неделе. Теперь они лучшие друзья”

“Наша дружная пара превратилась в дружное трио!”

“Они всё делают вместе. Всё”

“Это нормально”