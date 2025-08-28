10 кошачьих пар, чьи отношения растопили сердца интернет-пользователей
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После тяжелого дня нет ничего лучше, чем беззаботный и пушистый контент. И конечно, первое, что приходит на ум — это кошки! Что может быть милее этих созданий на экране? Мы собрали для вас подборку нежных друзей, которые искренне обожают друг друга. Осторожно: даже самое холодное сердце не устоит перед такой теплотой.
[inf]Фотографиями своих милых питомцев и подписями к ним поделились пользователи Reddit.[/inf]
“Прошло всего 3 дня, а Гус и Маверик уже подружились”
“Они женаты”
“Мой домашний кот усыновил котёнка, которого я нашёл на дороге”
“Он любит свою старшую сестру”
“Таю при виде этих двоих”
“Они настаивают, чтобы при визите к ветеринару их держали в одной переноске”
“Люмос и Джелли ненавидели друг друга на прошлой неделе. Теперь они лучшие друзья”
“Наша дружная пара превратилась в дружное трио!”
“Они всё делают вместе. Всё”
“Это нормально”
Темы: #Жизнь #Животные #Кошки #Фото и Видео