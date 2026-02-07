Зимние Олимпийские игры в Италии стали самыми инновационными. Как ИИ и дроны изменят соревнования?

Опубликовано: 07.02.2026 13:44 , Обновлено: 07.02.2026

Международные федерации отдельных видов спорта и телекомпании на стартовавших в Италии Зимних Олимпийских играх сделали ставку на компьютерное зрение, датчики, дроны и искусственный интеллект (ИИ) для повышения точности отслеживания результатов, и конечно же зрелищности трансляций. Впрочем, ученые предупреждают о рисках гонки за гиперточностью и стандартизацией результатов.

Кажется, соревнования в Милане и Кортина-д’Ампеццо выведут на новый супертехнологичный уровень борьбу за миллисекунды и баллы. Организаторы, телекомпании и спортивные федерации представили целый арсенал технологических новинок, которые обещают радикально изменить восприятие Игр как зрителями, так и судьями и атлетами.

Так, на смену традиционным фотофинишам пришли камеры, способные делать 40 000 кадров в секунду (fps, frames per second) . В то же время, алгоритмы искусственного интеллекта будут в режиме реального времени анализировать вращение фигуриста или угол закругления в керлинге.

Организаторы настаивают, что все представленные инструменты призваны сделать судейство объективнее, а трансляции — ещё более захватывающими. Однако эксперты сомневаются, что научный прорыв так уж хорошо для Олимпиады.

Избыточная точность может наказывать спортсменов за микроскопические отклонения. А чрезмерная стандартизация лишит виды спорта творчества и красоты самих соревнований.

Компьютерное зрение вместо или на помощь судьям?

Компания Swiss Timing, официальный хронометрист Игр, представила перед Олимпиадой новое поколение систем анализа движения. Как рассказал генеральный директор компании Ален Зобрист, технологии эволюционировали от простых фотоэлектрических датчиков на финишной линии к сложным сетям камер и сенсоров.

Новые технологии на страже точности в разных видах спорта:

Фигурное катание: на Олимпиаде 14 камер с разрешением 8K, расположенные вокруг катка, создают 3D-модель движений фигуриста. Специально обученные нейросети отслеживают траекторию, высоту прыжка, скорость приземления и даже угол наклона лезвия конька .

«Вся цепочка — от измерения данных до появления графики на экране у зрителя — занимает менее одной десятой секунды», — пояснил Зобрист в интервью IEEE Spectrum. В будущем система сможет автоматически определять недоворот в прыжке, например, в 355 градусов вместо 360.

Прыжки с трамплина: Помимо высокоскоростных камер, на каждую лыжу крепится легкий беспроводной датчик, передающий данные о скорости, ускорении и положении в воздухе. А специальная стробоскопическая камера создаст покадровую съемку всего прыжка.

«Первые 20–30 метров после отрыва — самые важные. Теперь мы можем с высокой точностью показать, как именно тело спортсмена переходит в V-образную позицию», — рассказал Зобрист.

Бобслей: Появится «виртуальный фотофиниш» — система, которая на одном изображении совмещает заезды разных экипажей, наглядно демонстрируя разрыв. Однако официальным результатом по-прежнему будет считаться момент пересечения луча фотоэлектрического датчика. Точность будет обеспечиваться квантовыми таймерами Omega с отклонением не более 23 наносекунд в сутки.

ИИ как судья и режиссер: между объективностью и духом спорта

А вот внедрение искусственного интеллекта стало одним из ключевых элементов, который МОК (Международного олимпийского комитета) решил на играх в Милане-Кортине использоваться двумя способами.

1. Помощь судьям. В дисциплинах, где требуются мгновенные оценки сложных элементов (фигурное катание, биг-эйр, хафпайп), ИИ будет давать дополнительные данные для улучшения точности судейства. Международные федерации давно рассматривали такую возможность для минимизации человеческих ошибок и предвзятости.

Однако ученые, такие как профессор Виллем Стандарт из Льежского университета, в беседе с The Conversation предупредил: гиперточность ИИ может привести к наказанию за микроскопические «ошибки», невидимые глазу и не влияющие на эстетику выступления. Кроме того, алгоритмы пока плохо справляются с оценкой артистизма и эмоциональной составляющей.

«В экстремальных видах спорта, которые ценят стиль, креативность и готовность к риску, формализация оценок через ИИ может привести к их стандартизации и утрате уникальности», — считает Стандарт.

2. Трансформация телетрансляций. Olympic Broadcasting Services (OBS) также решился на активное применение ИИ. Алгоритмы за секунды будут «сшивать» видео с нескольких камер, создавая панорамные 3D-повторы. Зрители увидят остановленный в воздухе прыжок лыжника с данными о высоте и скорости . А в керлинге ИИ будет визуализировать траекторию и вращение камня.

Кроме того, впервые на трассах санного спорта будут использоваться гоночные FPV-дроны (First Person View — вид от первого лица), которые, по словам гендиректора OBS Янниса Эксархоса, позволят «лететь рядом со спортсменами, показывая изображения, которых вы никогда раньше не видели в эфире».

ИИ не только в спорте

Помимо судейства и трансляций, технологии затронут другие аспекты Игр:

Чат-бот с ИИ на официальном сайте будет отвечать на вопросы, используя только проверенные олимпийские данные.

Система мониторинга на основе ИИ, впервые опробованная в Париже-2024, будет выявлять оскорбительные комментарии в адрес спортсменов в социальных сетях.

Спортсмены получат доступ к специализированным приложениям для тренировок, профилактики травм и связи с близкими.

В свою очередь, Олимпийский и Паралимпийский факел «Essential» был оснащен прозрачным окном, через которое можно будет увидеть горелку, работающую на биотопливе из пищевых отходов .

Организаторы Олимпиады уверены, что технологии сделают Игры честнее и зрелищнее. И не опасаются угроз, о которых заявили скептики. Да, алгоритмы начинают все больше определять границы мастерства, но в МОК уверены, что нашли баланс.

«Вместе мы можем раскрыть весь потенциал ИИ для укрепления солидарности и повышения роли спорта», — заявили в МОК.