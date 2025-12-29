Заменят ли роботы-гуманоиды людей на заводах в 2026 году? Эксперты оценили перспективы 5-триллионого рынка

📊 Анализ

Опубликовано: 29.12.2025 12:41 , Обновлено: 29.12.2025

В 2025 году искусственный интеллект помог продвинуть мир робототехники дальше, создавая машины, способные выполнять все более сложные задачи. Роботы даже получили собственный спортивный чемпионат в 2025 году - "Всемирные игры человекоподобных роботов в Пекине" .

Роботы из 16 стран, включая Германию и Италию, соревновались в таких видах спорта, как футбол, бег и бокс, показывая, насколько они приблизились к воспроизведению человеческих движений.

«Мы участвовали в этих играх не (просто) чтобы выиграть золотую или серебряную медаль. Наша самая большая победа — не (в) чемпионстве, а в том, чтобы показать всем харизму наших серийных роботов», — Гао Юань, менеджер по маркетингу Unitree Robotics.

А на первой Международной олимпиаде гуманоидов в Олимпии, Греция, в сентябре роботы демонстрировали навыки танцев и стрельбы из лука.

От фабрик до домов

Китайская технологическая компания XPeng в уходящем году выпустила робота-гуманоида второго поколения IRON. Он отличается похожим на человеческий позвоночник, бионическими мышцами и телом, полностью покрытым мягкой кожей.

Используя три самостоятельно разработанных ИИ-чипа Turing с вычислительной мощностью 3000 TOPS, компания заявляет, что робот может принимать решения автономно. Новая модель, как ожидается, будет использоваться в сфере обслуживания уже в 2026 году.

Между тем, робот Aria , разработанный компанией Realbotix из Лас-Вегаса, использует генеративный ИИ для взаимодействия с пользователями. Realbotix считает, что он может работать в сфере обслуживания клиентов, здравоохранения и образования, а также формировать более сложные человеческие отношения.

«Некоторые, как наши, будут больше ориентированы на взаимодействие с людьми, создание чего-то, напоминающего отношения», — Мэтт МакМаллен, основатель и операционный директор Realbotix.

Робот Romi , предназначенный для эмоциональной поддержки, использует ИИ для общения с людьми, испытывающими одиночество.

Робот 4NE1 , разработанный Neura Robotics, может сортировать белье. Его разработчики также позиционируют его как компаньона для пожилых людей.

«Мы хотим, чтобы люди дольше оставались дома, не попадая в дома престарелых», — Дэвид Регер, генеральный директор Neura Robotics.

Технологические барьеры: почему революция займет время

Несмотря на яркие демонстрации, внедрение роботов, которые выглядят и двигаются как люди, в дома и на фабрики, все еще сталкивается с фундаментальными проблемами.

«Человекоподобные роботы — это так сложно, — говорит Бретт Эдкок, руководитель робототехнического стартапа Figure AI. — И динамика, и высокая размерность делают эту проблему чрезвычайно сложной на системном уровне».

Медленный, но рост

В то время как некоторые компании стремятся активизировать свои усилия в ближайшие несколько лет, согласно прогнозам Morgan Stanley, к концу десятилетия в США будет продано менее 1 миллиона человекоподобных роботов , и только после 2036 года в течение одного года будет продаваться более 1 миллиона. Однако к 2050 году, по прогнозам Morgan Stanley, рынок роботов может стоить более 5 триллионов долларов.

Проблема надежности и безопасности

Альберто Родригес, директор по поведению робота-гуманоида Atlas в Boston Dynamics, говорит, что большинство человекоподобных роботов все еще находятся на ранних стадиях разработки.

«Самая большая проблема, сдерживающая компании в области робототехники — обеспечение надежности. В конце концов, какой смысл ставить робота на заводской цех или в дом, если он не может угнаться за людьми? Это самая важная миссия современной робототехники», — Альберто Родригес, Boston Dynamics.

Проблема безопасности — одна из самых сложных. Робототехник Кристиан Хубицки называет ее одной из труднейших проблем «во всей робототехнике».

«Проблема последней мили»: человеческая рука

Tesla, например, столкнулась с трудностями в воспроизведении человеческой руки — что некоторые назвали «проблемой последней мили», стоящей перед отраслью.

«Это невероятно сложная задача, особенно создать руку, столь же ловкую и способную, как человеческая», — сказал генеральный директор Tesla Илон Маск. — «Человеческая рука — это невероятная вещь».

Аянна Ховард, специалист по робототехнике, напомнила, что человеческая рука с пятью пальцами — это «не обязательно оптимальная конфигурация» для робота.

Компании ищут разные подходы: Boston Dynamics снабдила своих роботов Atlas «захватами» всего с тремя пальцами. Agility Robotics, которая сосредоточена на создании гуманоидов для фабрик, вообще отказалась от рук, решив напрямую прикреплять инструменты к рукам своего робота Digit.

Искусственный и не совсем интеллект

Эндрю Анагност, генеральный директор Autodesk, утверждает, что современные большие языковые модели не способны управлять человекоподобными роботами из-за отсутствия пространственного мышления.

«В то время как LLM могут предсказывать следующее слово в последовательности, они не обладают пониманием физики. Это то, что язык никогда не решит», — Эндрю Анагност, Autodesk.

Для Atlas в Boston Dynamics разрабатывают большие поведенческие модели — тип системы ИИ, ориентированный на воспроизведение конкретных действий.

Доступность и будущие цены

Большинство дешевых роботов-гуманоидов в натуральную величину производятся компаниями, базирующимися в Китае, такими как Unitree Robotics, которая продает некоторые модели всего за несколько тысяч долларов.

«Это очень новое явление, и оно действительно помогает продвигать область вперед, потому что теперь практически любой может иметь человекоподобного робота для экспериментов», — Кристиан Хубицки, профессор.

В то время как большинство американских компаний еще не установили цену на своих гуманоидов, Tesla хочет продавать Optimus по цене от 20 000 до 30 000 долларов, заявил Маск.

1X Technologies начала принимать предварительные заказы на 200 долларов для своего домашнего робота Neo через программу для ранних пользователей. Компания предлагает гуманоида либо за единовременный платеж в 20 000 долларов, либо по подписке за 499 долларов в месяц.

Но есть загвоздка: робот будет временами управляться телеоператором. Согласно Wall Street Journal, Neo еще недостаточно умен, чтобы работать полностью самостоятельно.

Sunday Robotics — еще одна компания, планирующая разместить ограниченное количество гуманоидов в американских домах в следующем году. Компания заявляет, что производство прототипов ее робота Memo обходится примерно в 25 000 долларов, но по мере расширения производства стоимость должна снизиться до менее чем 10 000 долларов.