Как в июле вернуться на тарифы, которые А1 и МТС передумали закрывать? Есть реальные способы

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Опубликовано: 10.07.2025 12:53 , Обновлено: 10.07.2025

В конце июня у абонентов А1 и МТС закончилась возможность бесплатно вернуться на популярные тарифы с безлимитом интернета, которые операторы сначала решили закрыть, а после вмешательства МАРТ и волны возмущения в соцсетях — вернули. Журналисты Telegraf.news решил выяснить, что делать тем, кто просто забыл или не успел это сделать до 30 июня? Оказалось, шансы вернуться есть.

Журналист обратился в один из салонов связи А1 , признавшись, что выпал из повестки и пропустил все сроки. Сотрудник без проблем согласился поменять тариф «Драйв Анлим» на старый, более дешёвый. Он отметил, что по бесплатному USSD-запросу это сделать уже нельзя. Проверили — действительно не работает. Только с помощью самого оператора, но при этом за возврат на старый тариф спишут 6,51 рубля .

Новость Телеграф

Про перерасчёт оплаты за период, пока действовал более дорогой тариф, ничего не сказали. Вероятно, на эту опцию опоздавшие уже рассчитывать не могут.

Сам переход, как пообещали, займёт несколько минут.

В салоне МТС ситуация оказалась иной. Журналисту сразу ответили, что помочь ничем не могут. По словам сотрудников, в их системе функционал возврата на старый тариф уже не работает.

Новость Телеграф

Вместо этого забывчивым абонентам предложили единственный вариант — писать официальное обращение с объяснением ситуации на имя руководства в главный офис компании в Минске. Это можно сделать самостоятельно или при помощи сотрудников салона, которые пообещали помочь с формулировками.

О шансах на положительное решение, а также будет ли процедура платной, журналисту не ответили. Как сообщил оператор, всё зависит от решения «вышестоящей инстанции».

Почему передумали закрывать?

Напомним, эта история началась в конце весны, когда оба оператора, A1 и МТС, почти одновременно объявили о закрытии нескольких популярных безлимитных тарифов, планируя принудительно перевести абонентов на новые, более дорогие.

Это вызвало волну возмущения в соцсетях, где пользователи призывали МАРТ «обратить внимание» на «беспредел» операторов.

Новость Телеграф

Всё изменилось, когда в дело действительно вмешалось Министерство антимонопольного регулирования и торговли. После встречи с представителями A1 и МТС в ведомстве заявили о «недопустимости повышения тарифов для потребителей».

Новость Телеграф

После этого А1 решил вернуть тарифы линейки «Без Лимита», а МТС перенёс закрытие своих тарифов «Безлимитище». Обеим категориям абонентов дали возможность до 30 июня бесплатно вернуться на свои старые условия.

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