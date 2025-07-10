Как в июле вернуться на тарифы, которые А1 и МТС передумали закрывать? Есть реальные способы
В конце июня у абонентов А1 и МТС закончилась возможность бесплатно вернуться на популярные тарифы с безлимитом интернета, которые операторы сначала решили закрыть, а после вмешательства МАРТ и волны возмущения в соцсетях — вернули. Журналисты Telegraf.news решил выяснить, что делать тем, кто просто забыл или не успел это сделать до 30 июня? Оказалось, шансы вернуться есть.
Журналист обратился в один из салонов связи А1 , признавшись, что выпал из повестки и пропустил все сроки. Сотрудник без проблем согласился поменять тариф «Драйв Анлим» на старый, более дешёвый. Он отметил, что по бесплатному USSD-запросу это сделать уже нельзя. Проверили — действительно не работает. Только с помощью самого оператора, но при этом за возврат на старый тариф спишут 6,51 рубля .
Про перерасчёт оплаты за период, пока действовал более дорогой тариф, ничего не сказали. Вероятно, на эту опцию опоздавшие уже рассчитывать не могут.
Сам переход, как пообещали, займёт несколько минут.
В салоне МТС ситуация оказалась иной. Журналисту сразу ответили, что помочь ничем не могут. По словам сотрудников, в их системе функционал возврата на старый тариф уже не работает.
Вместо этого забывчивым абонентам предложили единственный вариант — писать официальное обращение с объяснением ситуации на имя руководства в главный офис компании в Минске. Это можно сделать самостоятельно или при помощи сотрудников салона, которые пообещали помочь с формулировками.
О шансах на положительное решение, а также будет ли процедура платной, журналисту не ответили. Как сообщил оператор, всё зависит от решения «вышестоящей инстанции».
Почему передумали закрывать?
Напомним, эта история началась в конце весны, когда оба оператора, A1 и МТС, почти одновременно объявили о закрытии нескольких популярных безлимитных тарифов, планируя принудительно перевести абонентов на новые, более дорогие.
Это вызвало волну возмущения в соцсетях, где пользователи призывали МАРТ «обратить внимание» на «беспредел» операторов.
Всё изменилось, когда в дело действительно вмешалось Министерство антимонопольного регулирования и торговли. После встречи с представителями A1 и МТС в ведомстве заявили о «недопустимости повышения тарифов для потребителей».
После этого А1 решил вернуть тарифы линейки «Без Лимита», а МТС перенёс закрытие своих тарифов «Безлимитище». Обеим категориям абонентов дали возможность до 30 июня бесплатно вернуться на свои старые условия.