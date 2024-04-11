YouTube решил запретить детям комментировать видео

Опубликовано: 11.04.2024 14:11 , Обновлено: 11.04.2024

Популярный видеосервис YouTube в ближайшие недели планирует ввести ряд изменений для тех, кто пользуется функцией родительского контроля. Родителям пообещали предоставить возможность ограничить доступ к комментариям для детей.

В электронном письме родителям, уже использующим функцию родительского контроля, говорится о том, что в скором времени в сервисе будет доступна новая опция контроля действий детей (причём для новых пользователей её будут включать по умолчанию). Родители смогут включить на устройствах своих детей режим “только чтение” и те не смогут сами оставлять комментарии под видео, а также участвовать в обсуждении в чатах во время онлайн-стримов.

Скриншот пресс-службы сервиса опубликовал портал Techcrunch. Как отметил портал, данное изменение станет одним из крупнейших изменений в функциях родительского контроля YouTube с 2021 года.

Отметим, что раньше комментарии для несовершеннолетних пользователей YouTube были отключены полностью — то есть дети не могли ни самостоятельно комментировать увиденное, ни читать чужие комментарии. Однако затем сервис решил сделать некоторое послабление, тогда же были введены разные уровни доступа к видео с учетом возраста зрителей: до 13 лет, старше 13 лет и видео только для взрослых.

Впрочем, нововведения коснутся лишь тех, кто пользуется так называемыми семейными аккаунтами и может управлять настройками доступа к видео через приложение родительского контроля Google Family Link. Следовательно, подростков, которые, как правило, самостоятельно заводят себе учетные записи и нередко “накидывают” себе десяток лет при регистрации, это не остановит от комментариев под любимыми видео.