Яркие фотографии даже в ночи: Что умеет новый камерофон Xiaomi 15T Pro

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Опубликовано: 16.10.2025 06:57 , Обновлено: 16.10.2025

Смартфон с самой продвинутой камерой в истории T-серии – он же обладатель очень производительного процессора. Вас удивят пятикратный зум с оптической стабилизацией и возможность совершать звонки без связи. Знакомьтесь – Xiaomi 15T Pro.

Дизайн и комплектация

Серия смартфонов Xiaomi под именем «T» славится лаконичным дизайном – в этом раз пятнадцатый выглядит более премиально благодаря новым текстурам и благородным оттенкам. Новинка доступна в трёх цветах: серебристом , классическом чёрном и в стильном «Мокко Золото» .

Блок камер стал выглядеть целостнее, так как объективы больше не выступают за его пределы. Протирать глазки камер с таким оформлением тоже легче. Корпус тонкий, менее 8 мм – а весит Xiaomi 15T Pro всего 210 граммов, что является оптимальным вариантом для телефона с экраном 6,83 дюйма. Тактильно ощущается приятно, лежит в руке легко.

Стильный гаджет обладает слотом на 2 SIM-карты, а также поддерживает e-SIM . Сканер отпечатка пальца спрятался под стеклом экрана, внизу – весьма удобное расположение.

Кроме поддержки e-SIM есть и другая флагманская фишка: защита от воды и пыли IP68 . Xiaomi 15T Pro с повышенной водостойкостью можно погружать на глубину до 3 метров. Такой функцией не все конкуренты похвастаться могут. А полезна она будет для любителей приключений, отдыха на воде и креаторов. Представляете, какие классные фотографии могут получиться в бассейне или на море? Да и с такой-то профессиональной камерой – но к ней вернёмся позже.

Комплект в лучших традициях Xiaomi: плотный чехол, защитная пленка, которая сразу живёт на экране, блок питания на 90 Вт, кабель USB-C, иголка для лотка SIM и документация.

Камера – лучшая за всю историю T-серии

Коллаборация с производителем камер Leica – лучшее, что случалось с камерами Xiaomi. Это не маркетинговый ход, а реальность, которая отражается на снимках. И в этот раз сотрудничество привело к сильному апгрейду камер.

50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 900, сопоставимый с профессиональными камерами, точно улавливает детали света и тени.

Снимки в ночное время или в условиях недостаточной освещённости поражают качеством и сочными оттенками. Xiaomi упростила режим «Ночной съемки»: его больше не надо выбирать в настройках. Умняш сам понимает, когда нужно подключать соответствующие алгоритмы.

Оцените результат ночных фотографий на автоматических настройках – мы провели эксперимент и сделали снимки на 2 разных телефона при равных условиях съёмки.

Xiaomi 15T Pro

Айфон





Xiaomi 15T Pro

Айфон





Xiaomi 15T Pro

Айфон





Xiaomi 15T Pro

Айфон





Xiaomi 15T Pro

Айфон





Xiaomi 15T Pro

Айфон





Xiaomi 15T Pro

Айфон





Казалось бы, после выхода Xiaomi 15 Ultra камеры смартфонов не смогут удивить — но этот смартфон стоит почти в 2 раза меньше, а фотографии выходят с богатой цветопередачей и высоким качеством. И как же классно работают фирменные алгоритмы Leica – оттенки натуральные, никакой искусственности, свойственной для ИИ. Камерофон Xiaomi 15 T Pro выдаёт очень натуральные снимки даже при искусственном свете – можно смело заявить, что он максимально близок по качеству к фотоаппаратам.

Флагманская тройная камера делает широкие, дальние и близкие снимки без необходимости особых настроек. Объективами действительно легко управлять. Без танцев с бубнами фотографии выходят такими, какими их ожидаешь, даже если речь идёт о снимках движущихся объектов. Например, режим уличной фотографии Leica обеспечивает сверхбыструю съемку: животные и люди выходят чёткими.













Увидели интересный кадр, но нужно его успеть словить? Нажмите два раза на кнопку уменьшения громкости – так активируется режим «Быстрой съёмки» . А одно нажатие кнопки уменьшения громкости быстро сделает снимок.

Зум 5х — это ещё одна впечатляющая технология Xiaomi 15T Pro. Зум-камера с оптическим стабилизатором и перископической конструкцией отлично ловит предметы на расстоянии, с ней классно расставлять акценты. При этом снимки с 5x выходят очень детализированными.

Оптический стабилизатор работает эффективно: убирает дрожание рук и обеспечивает хорошую резкость при ночной съёмке. Даже если вы снимаете в условиях низкой освещённости, зум не даст потерять контрастность и детали.

15T Pro ещё может похвастаться «Системой мастер-объективов» , которая позволяет выбирать размытие фона при портретной съёмке. Такой же системой обладают старшие флагманы фотосъёмки Xiaomi.

Селфи с портретным режимом получаются очень приличными: радуют динамический диапазон и чёткое размытие фона.

Подробные характеристики мощной системы камер Xiaomi 15T Pro:

Основная камера Leica 23 мм: 50 МП, ƒ/1.62, OIS, сенсор Light Fusion 900;

Телеобъектив Leica 115 мм: 50 MП, до 100-кратного увеличения ƒ/3.0, OIS, оптическое увеличение 5х;

Сверхширокоугольная камера Leica 15 мм: 12 МП ƒ/2.2.

Профессиональная видеозапись

Новенький 15T Pro поддерживает запись видео в формате 4K 120 кадров в секунду . Видео выходят плавными и чёткими – гаджет улавливает все детали и моменты, которые так часто сложно запечатлеть на камеру смартфона.

Также камерофон оснащён тремя микрофонами студийного класса с высоким соотношением сигнал/шум – звук выходит кинематографичным, где бы вы не были. HDR10+ на всех фокусных расстояниях позволяет записывать видео с насыщенными, яркими цветами и реалистичной игрой света и теней.

Дисплей с искусственным интеллектом

Xiaomi 15T Pro наградили большим AMOLED-дисплеем 6,83″ с высоким разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Также есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Учитывая, что экран имеет ультратонкие рамки толщиной всего 1,5 мм, просмотр фильмов и видео точно будет захватывающим.

Пиковая яркость 3200 нит охватывает 25% площади экрана. Для понимания: обычно пиковая яркость достигает лишь 5%. Экран отлично проявляет себя под солнцем и остаётся ярким в любых условиях, что сыграет вам на руку при фотосъёмке.

Иногда AMOLED-дисплеи при снижении яркости могут мерцать. Чтобы решить эту проблему, Xiaomi увеличила частоту мерцания до сверхвысокого значения: 3840 Гц. Анти-ШИМ работает отлично – к нему не придраться.

Геймеры оценят чувствительность дисплея 2560 Гц – её можно активировать в режиме Game Turbo. Если говорить о скорости реакции на касание экрана, то она тоже на порядок выше, чем у конкурентов: до 480 Гц в базовом режиме по сравнению с привычными 240 Гц.

Технология Flicker-Free предоставляет улучшенные функции для защиты глаз и позволяет забыть об усталости даже при длительном пользовании. Точность касания тоже улучшена, в играх и в повседневных ситуациях: при ношении перчаток или мокрых руках. Ещё телефон постоянно отслеживает использование и автоматически блокирует экран, если никто не обнаружен.

Мощный процессор и звонки без связи

Новенький смартфон наградили мощным процессором MediaTek Dimensity 9400+. Он не сильно отстаёт от чипа Snapdragon 8 Elite, который живёт во флагманах подороже.

Устройство быстро реагирует в многозадачном режиме, радует плавной анимацией и работает шустро при любых сценариях. Решили нагрузить 15T Pro по полной и запустили сразу 2 требовательные игры: Call of Duty Mobile и Genshin Impact. Оба приложения одновременно были в активном состоянии, но смартфон даже не нагрелся.

Система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop плотно прилегает к чипу и обеспечивает быстрый отвод тепла – эффективное охлаждение и стабильная производительность обеспечены.

Xiaomi любит инновации и продолжает реализовывать технологичные идеи – так в 15T Pro поселилось сразу несколько чипов. Один из них Xiaomi Surge P3 , он следит за батарей и быстрой зарядкой. А вот за оптимизацию сигналов Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовой связи в ответе Xiaomi Surge T1S Tuner .

[inf]Необыкновенным новшеством стала возможность совершать вызовы при отсутствии сети. Могут ли такое предложить конкуренты? Пожалуй, нет. Оффлайн-коммуникация Xiaomi будет полезной для путешественников и любителей отдыха за городом. Звонить без связи можно на расстоянии до 1,9 км на смартфоны из серии Xiaomi 15T .[/inf]

Большой аккумулятор в тонком корпусе

Смартфон оснащён аккумулятором на 5500 мАч – по данным Xiaomi, даже после 1600 циклов (это примерно 5 лет обычного пользования) батарея сохранит ёмкость на 80%. Несмотря на производительный процессор и яркий экран, 15T Pro является надёжным смартфоном на весь день. В Xiaomi утверждают, что им удалось создать самый ёмкий аккумулятор в тонком корпусе.

Мгновенно подкрепиться смартфону поможет зарядка из комплекта – HyperCharge 90 Вт : до 100% за 36 минут . Также телефон поддерживает беспроводную зарядку HyperCharge 50 Вт – от 0 до 100% за 56 минут.

Брать или не брать – вопроса не встаёт

Смартфон Xiaomi 15T Pro станет отличным выбором как для любителей фотографии, так и для фанатов высокотехнологичных гаджетов.

Главным преимуществом стала профессиональная система камер Leica . Видео выходят детализированными и живыми, а фотографии поистине могут стать шедеврами. Благодаря высокому динамическому диапазону Light Fusion 900 , сопоставимому с профессиональными камерами, новинка отлично справляется с фотографиями в ночное время или в условиях недостаточной освещённости. Камера точно улавливает детали света и тени и выдаёт фотографии поразительно высокого качества.

Ещё одной главной фишкой стал 5-кратный оптический зум , который отлично ловит предметы на расстоянии и позволяет расставлять акценты на снимках.

Производительный процессор Dimensity 9400+ и исключительная тепловая эффективность гарантируют стабильность работы даже при самых высоких нагрузках. Яркий экран с частотой обновления 144 Гц без ШИМ, премиальный и тонкий дизайн, возможность совершать вызовы при отсутствии сети – всё это делает Xiaomi 15T Pro надёжным гаджетом, который может смело конкурировать со смартфонами подороже.

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Стоимость Xiaomi 15T Pro в версии 12GB+256GB – 2799 рублей ,

, В версии 12GB+512GB – 2999 рублей .

. Цена младшего брата, Xiaomi 15T, от 1999 рублей .

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