Яркие фотографии даже в ночи: Что умеет новый камерофон Xiaomi 15T Pro
Смартфон с самой продвинутой камерой в истории T-серии – он же обладатель очень производительного процессора. Вас удивят пятикратный зум с оптической стабилизацией и возможность совершать звонки без связи. Знакомьтесь – Xiaomi 15T Pro.
Дизайн и комплектация
Серия смартфонов Xiaomi под именем «T» славится лаконичным дизайном – в этом раз пятнадцатый выглядит более премиально благодаря новым текстурам и благородным оттенкам. Новинка доступна в трёх цветах: серебристом , классическом чёрном и в стильном «Мокко Золото» .
Блок камер стал выглядеть целостнее, так как объективы больше не выступают за его пределы. Протирать глазки камер с таким оформлением тоже легче. Корпус тонкий, менее 8 мм – а весит Xiaomi 15T Pro всего 210 граммов, что является оптимальным вариантом для телефона с экраном 6,83 дюйма. Тактильно ощущается приятно, лежит в руке легко.
Стильный гаджет обладает слотом на 2 SIM-карты, а также поддерживает e-SIM . Сканер отпечатка пальца спрятался под стеклом экрана, внизу – весьма удобное расположение.
Кроме поддержки e-SIM есть и другая флагманская фишка: защита от воды и пыли IP68 . Xiaomi 15T Pro с повышенной водостойкостью можно погружать на глубину до 3 метров. Такой функцией не все конкуренты похвастаться могут. А полезна она будет для любителей приключений, отдыха на воде и креаторов. Представляете, какие классные фотографии могут получиться в бассейне или на море? Да и с такой-то профессиональной камерой – но к ней вернёмся позже.
Камера – лучшая за всю историю T-серии
Коллаборация с производителем камер Leica – лучшее, что случалось с камерами Xiaomi. Это не маркетинговый ход, а реальность, которая отражается на снимках. И в этот раз сотрудничество привело к сильному апгрейду камер.
50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 900, сопоставимый с профессиональными камерами, точно улавливает детали света и тени.
Снимки в ночное время или в условиях недостаточной освещённости поражают качеством и сочными оттенками. Xiaomi упростила режим «Ночной съемки»: его больше не надо выбирать в настройках. Умняш сам понимает, когда нужно подключать соответствующие алгоритмы.
Оцените результат ночных фотографий на автоматических настройках – мы провели эксперимент и сделали снимки на 2 разных телефона при равных условиях съёмки.
Казалось бы, после выхода Xiaomi 15 Ultra камеры смартфонов не смогут удивить — но этот смартфон стоит почти в 2 раза меньше, а фотографии выходят с богатой цветопередачей и высоким качеством. И как же классно работают фирменные алгоритмы Leica – оттенки натуральные, никакой искусственности, свойственной для ИИ. Камерофон Xiaomi 15 T Pro выдаёт очень натуральные снимки даже при искусственном свете – можно смело заявить, что он максимально близок по качеству к фотоаппаратам.
Флагманская тройная камера делает широкие, дальние и близкие снимки без необходимости особых настроек. Объективами действительно легко управлять. Без танцев с бубнами фотографии выходят такими, какими их ожидаешь, даже если речь идёт о снимках движущихся объектов. Например, режим уличной фотографии Leica обеспечивает сверхбыструю съемку: животные и люди выходят чёткими.
Увидели интересный кадр, но нужно его успеть словить? Нажмите два раза на кнопку уменьшения громкости – так активируется режим «Быстрой съёмки» . А одно нажатие кнопки уменьшения громкости быстро сделает снимок.
Зум 5х — это ещё одна впечатляющая технология Xiaomi 15T Pro. Зум-камера с оптическим стабилизатором и перископической конструкцией отлично ловит предметы на расстоянии, с ней классно расставлять акценты. При этом снимки с 5x выходят очень детализированными.
Оптический стабилизатор работает эффективно: убирает дрожание рук и обеспечивает хорошую резкость при ночной съёмке. Даже если вы снимаете в условиях низкой освещённости, зум не даст потерять контрастность и детали.
15T Pro ещё может похвастаться «Системой мастер-объективов» , которая позволяет выбирать размытие фона при портретной съёмке. Такой же системой обладают старшие флагманы фотосъёмки Xiaomi.
Селфи с портретным режимом получаются очень приличными: радуют динамический диапазон и чёткое размытие фона.
Подробные характеристики мощной системы камер Xiaomi 15T Pro:
- Основная камера Leica 23 мм: 50 МП, ƒ/1.62, OIS, сенсор Light Fusion 900;
- Телеобъектив Leica 115 мм: 50 MП, до 100-кратного увеличения ƒ/3.0, OIS, оптическое увеличение 5х;
- Сверхширокоугольная камера Leica 15 мм: 12 МП ƒ/2.2.
Профессиональная видеозапись
Новенький 15T Pro поддерживает запись видео в формате 4K 120 кадров в секунду . Видео выходят плавными и чёткими – гаджет улавливает все детали и моменты, которые так часто сложно запечатлеть на камеру смартфона.
Также камерофон оснащён тремя микрофонами студийного класса с высоким соотношением сигнал/шум – звук выходит кинематографичным, где бы вы не были. HDR10+ на всех фокусных расстояниях позволяет записывать видео с насыщенными, яркими цветами и реалистичной игрой света и теней.
Дисплей с искусственным интеллектом
Xiaomi 15T Pro наградили большим AMOLED-дисплеем 6,83″ с высоким разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Также есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Учитывая, что экран имеет ультратонкие рамки толщиной всего 1,5 мм, просмотр фильмов и видео точно будет захватывающим.
Пиковая яркость 3200 нит охватывает 25% площади экрана. Для понимания: обычно пиковая яркость достигает лишь 5%. Экран отлично проявляет себя под солнцем и остаётся ярким в любых условиях, что сыграет вам на руку при фотосъёмке.
Иногда AMOLED-дисплеи при снижении яркости могут мерцать. Чтобы решить эту проблему, Xiaomi увеличила частоту мерцания до сверхвысокого значения: 3840 Гц. Анти-ШИМ работает отлично – к нему не придраться.
Геймеры оценят чувствительность дисплея 2560 Гц – её можно активировать в режиме Game Turbo. Если говорить о скорости реакции на касание экрана, то она тоже на порядок выше, чем у конкурентов: до 480 Гц в базовом режиме по сравнению с привычными 240 Гц.
Технология Flicker-Free предоставляет улучшенные функции для защиты глаз и позволяет забыть об усталости даже при длительном пользовании. Точность касания тоже улучшена, в играх и в повседневных ситуациях: при ношении перчаток или мокрых руках. Ещё телефон постоянно отслеживает использование и автоматически блокирует экран, если никто не обнаружен.
Мощный процессор и звонки без связи
Новенький смартфон наградили мощным процессором MediaTek Dimensity 9400+. Он не сильно отстаёт от чипа Snapdragon 8 Elite, который живёт во флагманах подороже.
Устройство быстро реагирует в многозадачном режиме, радует плавной анимацией и работает шустро при любых сценариях. Решили нагрузить 15T Pro по полной и запустили сразу 2 требовательные игры: Call of Duty Mobile и Genshin Impact. Оба приложения одновременно были в активном состоянии, но смартфон даже не нагрелся.
Система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop плотно прилегает к чипу и обеспечивает быстрый отвод тепла – эффективное охлаждение и стабильная производительность обеспечены.
Xiaomi любит инновации и продолжает реализовывать технологичные идеи – так в 15T Pro поселилось сразу несколько чипов. Один из них Xiaomi Surge P3 , он следит за батарей и быстрой зарядкой. А вот за оптимизацию сигналов Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовой связи в ответе Xiaomi Surge T1S Tuner .
[inf]Необыкновенным новшеством стала возможность совершать вызовы при отсутствии сети. Могут ли такое предложить конкуренты? Пожалуй, нет. Оффлайн-коммуникация Xiaomi будет полезной для путешественников и любителей отдыха за городом. Звонить без связи можно на расстоянии до 1,9 км на смартфоны из серии Xiaomi 15T .[/inf]
Большой аккумулятор в тонком корпусе
Смартфон оснащён аккумулятором на 5500 мАч – по данным Xiaomi, даже после 1600 циклов (это примерно 5 лет обычного пользования) батарея сохранит ёмкость на 80%. Несмотря на производительный процессор и яркий экран, 15T Pro является надёжным смартфоном на весь день. В Xiaomi утверждают, что им удалось создать самый ёмкий аккумулятор в тонком корпусе.
Мгновенно подкрепиться смартфону поможет зарядка из комплекта – HyperCharge 90 Вт : до 100% за 36 минут . Также телефон поддерживает беспроводную зарядку HyperCharge 50 Вт – от 0 до 100% за 56 минут.
Брать или не брать – вопроса не встаёт
Смартфон Xiaomi 15T Pro станет отличным выбором как для любителей фотографии, так и для фанатов высокотехнологичных гаджетов.
Главным преимуществом стала профессиональная система камер Leica . Видео выходят детализированными и живыми, а фотографии поистине могут стать шедеврами. Благодаря высокому динамическому диапазону Light Fusion 900 , сопоставимому с профессиональными камерами, новинка отлично справляется с фотографиями в ночное время или в условиях недостаточной освещённости. Камера точно улавливает детали света и тени и выдаёт фотографии поразительно высокого качества.
Ещё одной главной фишкой стал 5-кратный оптический зум , который отлично ловит предметы на расстоянии и позволяет расставлять акценты на снимках.
Производительный процессор Dimensity 9400+ и исключительная тепловая эффективность гарантируют стабильность работы даже при самых высоких нагрузках. Яркий экран с частотой обновления 144 Гц без ШИМ, премиальный и тонкий дизайн, возможность совершать вызовы при отсутствии сети – всё это делает Xiaomi 15T Pro надёжным гаджетом, который может смело конкурировать со смартфонами подороже.
[infp]
- Стоимость Xiaomi 15T Pro в версии 12GB+256GB – 2799 рублей ,
- В версии 12GB+512GB – 2999 рублей .
- Цена младшего брата, Xiaomi 15T, от 1999 рублей .
Первые покупатели новой серии получат [link href="" class=“bg-tel-red text-white p-1 mr-1 disabled”] смартфон Redmi A5 в подарок [/link].
Приобрести гаджеты и получить бонус можно в магазинах официальных партнёров Xiaomi: [link href=“https://mi.by/stocks/za-predzakaz-xiaomi-15t-15t-pro-redmi-a5-za-10-kopeek/” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] mi.by [/link], [link href=“https://shop.mts.by/phones/xiaomi/xiaomi-15/” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] МТС [/link], 5 элемент, 21 век, На связи, Алло, Xistore, Электросила. [/infp]