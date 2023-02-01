«Яндекс» отверг прослушку владельцев через свои умные колонки

Опубликовано: 01.02.2023 09:22 , Обновлено: 01.02.2023

В компании «Яндекс» после утечки фрагментов кода их сервисов заявили, что никогда не прослушивали владельцев через умные колонки.

«Опубликованные фрагменты кода применяются только в бета-версии голосового помощника. В бете могут участвовать только сотрудники «Яндекса» и их устройства», — заявили в компании.

Ранее, в понедельник 30 января компания сообщила об утечке программного кода некоторых своих сервисов. Позже там заявили, что в утечке обнаружили код, который в бета-версии для сотрудников позволял включать микрофон умной колонки без упоминания ассистента «Алиса».

«Наша работа строится на принципах честности и прозрачности. Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или исходный код при определенных обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно. Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам», — сказано в заявлении «Яндекса».

Полное объяснение компании можно почитать по ссылке.