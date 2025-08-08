Как белорусам взять в аренду пауэрбанки от Яндекс Go? Узнали тарифы и где доступно

Опубликовано: 08.08.2025 10:01 , Обновлено: 08.08.2025

В приложении «Яндекс Go» в Беларуси появилась новая функция — аренда портативных зарядных устройств (пауэрбанков). Сервис работает под брендом «Бери заряд» и уже доступен пользователям в ряде городов с конца июля. Журналисты Telegraf.news изучили функционал, цены, а также где вообще сервис работает.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо на главном экране приложения найти кнопку «Бери заряд», выбрать на карте станцию с зарядными устройствами, добраться до неё, отсканировать QR-код, взять пауэрбанк и вернуть его позже в любую другую удобную станцию.

Стоимость аренды может отличаться в зависимости от локации. В некоторых случаях первый час использования может быть бесплатным , а последующие 23 часа обойдутся в 5 рублей .

Другой вариант тарификации — 2 рубля за первый час и ещё 3 рубля за остаток суток.

Каждые следующие сутки стоят 5 рублей .

Судя по карте в приложении, сервис доступен в крупных городах Беларуси, а также в некоторых районных центрах. Например, станции есть в Слуцке, но в Бобруйске их пока нет.

Появление этой функции связано с тем, что «Яндекс» приобрёл российский сервис «Бери заряд!». Случилось это ещё в конце 2024 года, сообщал РБК.

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