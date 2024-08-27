Xiaomi начала разработку смартфона совсем без кнопок. Как им пользоваться?

Опубликовано: 27.08.2024 09:01 , Обновлено: 27.08.2024

Китайская компания Xiaomi приступила к разработке смартфона, у которого совсем не будет кнопок. Издание GSMarena утверждает, что телефон выпустят в первой половине 2025 года.

По всей видимости, новинка получила кодовое название Zhuque, и его главной и, наверное, единственной отличительной особенностью будет полное отсутствие кнопок.

К сожалению, источник этой информации на самом деле не сообщил, что заменит кнопки. Возможно, это будет комбинация жестов, или чувствительные к нажатию края, а может просто голосовые команды.

Известно, что телефон также будет оснащен селфи-камерой, спрятанной под дисплеем. Zhuque также получит новый процессор Snapdragon 8 + Gen 4, который также будет использоваться в Xiaomi 15S Pro, устройстве, которое, как ожидается, поступит в продажу в период с апреля по июнь 2025 года.

Похоже, что Snapdragon 8 + Gen 4 станет улучшенной версией 8 Gen 4, которая должна быть выпущена в октябре этого года.

Что касается Zhuque, нам придется подождать и посмотреть, будет ли он пользоваться успехом или станет скорее нишевым демонстрационным продуктом, как Meizu Zero.