WhatsApp пообещал бороться за россиян

Опубликовано: 23.12.2025 15:00 , Обновлено: 23.12.2025

WhatsApp во вторник обвинил российские власти в попытке лишить более 100 миллионов граждан права на частную переписку накануне праздничного сезона. Компания сделала заявление после введения властями ограничений на скорость работы мессенджера в России, а также угроз со стороны Роскомнадзора (РКН) о возможной полной его блокировке.

В РКН заявили, что если WhatsApp не выполнит требования по приведению своих сервисов в соответствие с российским законодательством, то мессенджер перестанет работать на территории России.

«Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 миллионов человек права на частную, зашифрованную сквозным шифрованием связь прямо перед праздничным сезоном в России», — заявил представитель WhatsApp. Его слова передает Reuters.

«WhatsApp глубоко интегрирован в жизнь каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению уровня безопасности для россиян», — говорится в заявлении компании.

У российских властей претензии не только к WhatsApp. В России уже были заблокированы Viber, Snapchat, Facebook, Instagram и YouTube.

Тем временем власти РФ стараются перевести граждан на поддерживаемый государством мессенджер «MAX», который, по мнению критиков, может использоваться для отслеживания пользователей.

Однако российские власти отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют не для слежки, а ради удобства граждан.