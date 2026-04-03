Второй мобильный оператор запустил 5G в Беларуси
Белорусский мобильный оператор МТС объявил о запуске передачи данных пятого поколения (5G). Покрытие пока частичное и на базе 1,1 тысячи базовых станций. Для сравнения, привычная связь 4G (четвертого поколения) обеспечивается 7,4 тысячами базовых станций.
В МТС не уточнили, работает ли их 5G на айфонах, лишь упомянув, что для доступа к 5G абоненту необходимо иметь устройство, которое аппаратно и программно поддерживает данный стандарт связи на территории Беларуси.
Пока «словить» ускоренную передачу данных могут в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве.
Как и ранее заявлял Life, МТС также запустил 5G совместно с инфраструктурным оператором beCloud. С некоторых пор все мобильные операторы Беларуси обязаны пользоваться сетью этой компании для осуществления передачи данных по стандартам 4G и 5G.
«Запуск 5G — это исторический момент для всей Беларуси. Технология наконец приходит в страну полноценно. Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения — с более высокими скоростями и готовностью к росту», — заявил Владимир Козырь, гендиректор МТС.