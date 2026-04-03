Второй мобильный оператор запустил 5G в Беларуси

Опубликовано: 03.04.2026 11:23 , Обновлено: 03.04.2026

Белорусский мобильный оператор МТС объявил о запуске передачи данных пятого поколения (5G). Покрытие пока частичное и на базе 1,1 тысячи базовых станций. Для сравнения, привычная связь 4G (четвертого поколения) обеспечивается 7,4 тысячами базовых станций.

В МТС не уточнили, работает ли их 5G на айфонах, лишь упомянув, что для доступа к 5G абоненту необходимо иметь устройство, которое аппаратно и программно поддерживает данный стандарт связи на территории Беларуси.

Пока «словить» ускоренную передачу данных могут в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве.

Как и ранее заявлял Life, МТС также запустил 5G совместно с инфраструктурным оператором beCloud. С некоторых пор все мобильные операторы Беларуси обязаны пользоваться сетью этой компании для осуществления передачи данных по стандартам 4G и 5G.