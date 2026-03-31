Власти России предложили сделать электронную почту платной. Для кого будет обязательной?
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило ввести обязательную и платную электронную почту для бизнеса. К ней обяжут подключаться как компании, индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых.
“В России может появиться государственная платформа для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к ней станет обязательным и платным”, - сообщили “Ведомости” со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция.
За деятельность сервиса будет отвечать назначенная правительством организация почтовой связи. Сам порядок работы, а также тарифы и правила подключения определит правительство РФ.
Судя по всему, отправка и получение сообщений в новом обязательном сервисе станет тоже платными.