Владелец Facebook предложил одному из экс-сотрудников зарплату 1,5 млрд долларов - WSJ

Опубликовано: 03.08.2025 12:36 , Обновлено: 03.08.2025

Владелец соцсети Facebook и родительской компании Meta Марк Цукерберг предлагал одному из своих бывших сотрудников зарплату в размере $1–1,5 млрд. Так он хотел вернуть специалиста, который ранее ушел работать на себя вместе с экс-директором OpenAI, компании, которая разработала ChatGPT.

Разработчик Эндрю Таллок, ведущий исследователь Thinking Machines Lab, основал компанию вместе с бывшим техническим директорос OpenAI Мирой Мурати. Он отказался от предложения, о чем сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Thinking Machines Lab Inc. американский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ), возглавляемый Мирой Мурати, бывшим техническим директором OpenAI. Компания была основана в феврале 2025 года и к июлю уже завершила "масштабный раунд финансирования на ранней стадии" под руководством Андреессена Горовица, собрав 2 миллиарда долларов при общей оценке в 12 миллиардов долларов от таких инвесторов, как Nvidia, AMD, Cisco и Jane Street. Компания базируется в Сан-Франциско.

Все началось с того, что миллиардер предлагал купить проект Thinking Machines Lab, но Мурати отказалась. Тогда Цукерберг предложил её компаньону, Таллоку, вернуться к нему на работу, а в качестве вознаграждения пообещал пакет акций стоимостью $1 млрд, который мог бы вырасти до $1,5 млрд при максимальных бонусах и росте акций как минимум за шесть лет.

От предложения отказался не только сам Таллок, но и другие сотрудники стартапа.

Впрочем, в Meta сведения в статье на WSJ о предложении Таллоку назвали «неточными и абсурдными» и отвергли интерес компании к покупке Thinking Mashines. Однако издание настаивает на достоверности информации, полученной из своих источников.

В издании утверждают, что такое нетривиальное предложение Цукерберг сделал в попытке догнать конкурентов в гонке создания искусственного интеллекта.

Развитие сверхразума уже не за горами

Компания Meta уже несколько месяцев тратит огромные средства на расширение своих возможностей в области искусственного интеллекта. По словам исполнительного директора Meta, масштабные вложения приносят свои плоды. В новой служебной записке, опубликованной в среду перед публикацией квартального отчета о доходах компании, Марк Цукерберг описал свои амбиции по созданию того, что он называет “суперинтеллектом”.

“За последние несколько месяцев мы начали замечать, что наши системы искусственного интеллекта совершенствуются сами по себе. Пока улучшение идет медленно, но неоспоримо. Развитие сверхразума уже не за горами”, - заявил он.

“Оставшаяся часть этого десятилетия, по-видимому, станет решающим периодом для определения пути развития этой технологии и того, станет ли сверхразум инструментом расширения прав и возможностей личности или силой, нацеленной на замену больших слоев общества”, - написал владелец Meta.