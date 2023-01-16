«Вконтакте» пообещала распознавать фейки на фото и видео

Опубликовано: 16.01.2023 09:48 , Обновлено: 16.01.2023

Российская социальная сеть «Вконтакте» (VK) пообещала, что запустит сервис распознавания фейков на фото и видео. Об этом сообщил ТАСС 16 января.

В частности, это касается дипфейков.

[info_b]Дипфейк (Deepfake) — реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.[/info_b]

По словам представителей VK, пользователи сами смогут проверять фото- и видеоматериалы «на наличие манипуляций, связанных с лицом, например изменения в редакторах или замены одного человека на другого».

Планируется, что сервис запустят в течение полугода.

Напомним, что в конце февраля 2022 года в Сети появилось видео, на котором якобы президент России Владимир Путин говорит об «успешных» переговорах РФ с Украиной, и решении отдать Крым.