В США заявили, что ФСБ научилась взламывать Telegram, WhatsApp и Signal. Что это значит?

Опубликовано: 03.07.2023 14:40 , Обновлено: 15.11.2024

Американское издание New York Times сообщило, что российская спецслужба ФСБ располагает инструментами, чтобы установить когда, кто и кому отправляет сообщения в мессенджерах.

В NY Times утверждают, что российские службы безопасности нашли способ отслеживать разговоры россиян и не только. Но есть один нюанс.

Одна из особенностей специального программного обеспечения, которое есть в распоряжении ФСБ, - это использование метода, известного как глубокая проверка пакетов, который используется поставщиками телекоммуникационных услуг для анализа того, куда направляется их трафик. Такие программы не могут перехватывать содержимое сообщений, но могут определить, какие в общем-то данные и куда передаются.

Это означает, что ФСБ может точно определить, когда кто-то отправляет файл или подключается к голосовому вызову в зашифрованных приложениях, таких как WhatsApp, Signal или Telegram. Это дает ФСБ доступ к важным метаданным, которые представляют собой общую информацию о сообщении: например, кто с кем разговаривает, когда и где, а также прикреплен ли к сообщению файл.

Чтобы получить такую информацию в прошлом, правительства были вынуждены запрашивать ее у производителей приложений, таких как Meta, которой принадлежит WhatsApp. Затем эти компании решали, предоставлять ли их.

Новые инструменты встревожили западных экспертов по безопасности и создателей зашифрованных сервисов. По словам специалистов, хотя многие знали, что такие продукты теоретически возможны, не было известно, что в настоящее время они производятся российскими подрядчиками. Также в NY Times сообщили, что некоторые такие технологии слежки начали распространяться за пределы России.

В компании Telegram, мессенджер которой по умолчанию не шифрует все сообщения, сделали заявление, где говорится, что ничего нельзя сделать для маскировки трафика, но люди могут использовать функции, внедренные в Telegram, чтобы затруднить идентификацию трафика мессенджера и отслеживание его.

В заявлении WhatsApp говорится, что инструменты слежки представляют собой “насущную угрозу конфиденциальности людей во всем мире” и что они будут продолжать защищать частные разговоры.

Новые возможности спецслужб, вероятно, изменят поведение тех, кто хочет скрыть свое поведение в Сети. По словам людей, знакомых с процессом, в России наличие цифрового обмена между подозрительным лицом и кем-то еще может спровоцировать более глубокое расследование или даже арест.