В России запретили рекламу в YouTube и Telegram

Опубликовано: 06.03.2026 08:23 , Обновлено: 06.03.2026

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС, в некотором роде аналог белорусского МАРТ) объявила, что размещение российскими компаниями и физлицами рекламы в Telegram и YouTube является нарушением законодательства РФ.

“В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель”, — передает РБК пояснение российского ведомства.

В комментарии другому российскому изданию, газете «Коммерсанту», ФАС отметила, что считает незаконной также рекламу на ресурсах WhatsApp и YouTube.

А в пояснении для «Российской газеты» ФАС заявило, что в соответствии с законодательством «не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен»

С начала 2026 года власти России усилили давление на мессенджер Telegram и пригрозили его полностью заблокировать. Так, с 10 февраля Роскомнадзор начал «замедлять» работу мессенджера на территории страны. В то же время СМИ со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщили о планах его полной блокировки в первой половине апреля 2026 года. Причиной названо несоблюдение законодательства РФ, включая игнорирование требований по удалению запрещенного контента.