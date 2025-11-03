В России решили заблокировать миллионы SIM-карт

Опубликовано: 03.11.2025 13:47 , Обновлено: 03.11.2025

Почти 7,2 миллиона SIM-карт в России — около 3% от общего их числа — могут быть заблокированы по новому закону, ограничивающему количество номеров на одного человека. Соответствующие данные привел в своем Telegram-канале спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Как известно, с 1 ноября в России вступил в силу закон, который устанавливает лимит на количество SIM-карт, которые можно оформить на одно лицо. Для граждан России этот лимит составляет 20 номеров, для иностранцев — 10. Операторы связи обязаны будут прекратить обслуживать номера абонентов, превысивших эту норму. На самом деле иностранных граждан новые правила действуют уже с 1 июля.

По словам Володина, по состоянию на октябрь порог в 20 SIM-карт превышали 89 тысяч россиян, на которых в общей сложности было зарегистрировано около 6,4 млн номеров. Кроме того, лимит для иностранцев превысили 37 тысяч человек, владеющих 757 тысячами SIM-карт. Таким образом, под блокировку могут попасть около 7,15 млн номеров.

Всего на конец 2024 года в России насчитывалось 263 млн активных SIM-карт.

Власти объяснили введение лимитов необходимостью борьбы с телефонным мошенничеством. Эта же цель стоит за целым пакетом законодательных инициатив.

Кстати, с 1 июня в России ограничили и возможность получения SMS во время телефонного разговора, чтобы мошенники не могли перехватывать коды подтверждения. А с 1 сентября операторы обязаны маркировать звонки от юридических лиц, чтобы абонент видел название компании.

Также Роскомнадзор планирует блокировать SIM-карты россиян в роуминге, если они используются для противоправной деятельности.

Ранее Россия без предупреждения ввела для белорусов так называемый “Период охлаждения”, из-за которого приехавшие в восточную соседку белорусы не могут сутки пользоваться передачей данных в роуминге. Это произошло на фоне запрета белорусам подключать российские SIM-карты.

Такое новшество в РФ объяснили борьбой с беспилотниками, которые зачастую используют симки для получения к российским сетям и последующей навигации для ударов по российским НПЗ.