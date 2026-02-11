В России полностью заблокировали WhatsApp

Опубликовано: 11.02.2026 19:25 , Обновлено: 11.02.2026

Вслед за известиями о полной блокировке YouTube и значительном замедлении Telegram пользователи интернета в России заметили, что WhatsApp теперь полностью недоступен.

Домен сервиса мгновенных сообщений был удалён из DNS-серверов (Domain Name System — система доменных имён) Роскомнадзора. Ранее аналогичная мера была применена к YouTube.

Российские эксперты предположили, что этими действиями Роскомнадзор освобождает ресурсы для замедления Telegram — одного из самых популярных в России мессенджеров. Также блокировками Telegram и WhatsApp власти подталкивают россиян к переходу на полностью прозрачный для спецслужб РФ мессенджер Max.

Тем не менее замедление Telegram повлияло на связь российских военных подразделений. Так, Telegram-канал «Белорусский силовик» утверждает, что в мессенджере Telegram есть закрытые региональные чаты для межведомственной работы, в которых российские военные пишут, «где пролетел дрон, а где удалось его подбить».

«Выключение мобильного интернета и так очень сильно подкосило весь процесс, а с замедлением ТГ (Telegram) они только усугубились. Это уже стало известно после получения информации с мест от непосредственно находящихся там бойцов», — добавил канал.

“Надо их душить”

Напомним, что на совещании весной 2025 года президент РФ Владимир Путин призвал “душить” иностранные сервисы в России.

“Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Они пытаются нас душить и нужно отвечать им взаимностью. Вы мне пошлите, Максимов, кто где работает еще и какие компании крупные используют их возможности”, - заявил он.