В России объявили о создании "аналога" PlayStation. Это что такое и сколько стоит?

Опубликовано: 29.03.2024 17:42 , Обновлено: 29.03.2024

Разрабочики из Донского технического университета России (ДГТУ) объявили, что создали аналог самой популярной игровой приставки в мире Sony PlayStation. В университете решили не тратить время на название и взяли максимально созвучное на английском языке - PlaySpace.

Разработчики заверили, что стоить их приставка будет от 47 тыс. российских рублей (1600 белорусских рублей).

«В данный момент у нас уже готов прототип устройства. Он представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, на которой можно играть в игры», — рассказал глава проекта студент ДГТУ Артем Пазин.

Консоль оснастили нероссийским процессором Intel Atom X5 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. PlaySpace также оборудовали модулями Bluetooth, Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и разъёмом HDMI.

Операционную систему для игровой консоли, утверждают разработчики, создали собственную.

“Инновационная особенность нашей приставки заключается в том, что для управления не нужен геймпад — достаточно лишь подключить по Bluetooth смартфон”, - похвалился разработчик. В какие игры можно будет запустить на такой консоли, в ДГТУ не уточнили.

Однако в Сети заметили, что похожие по характеристикам миниПК уже давно создали китайские производители и продают на AliExpress за 17 тыс. российских рублей (600 белорусских рублей). Так же такие консоли продаются и на российских маркетплейсах ещё дешевле.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Sony в 2022 году отключила PS Store в России и Беларуси из-за войны в Украине и введенных после этого санкций.