В России начали подготовку к отключению всего интернета

Опубликовано: 21.03.2026 13:41 , Обновлено: 21.03.2026

Провайдеры проводного интернета в столице России Москве начали срочно внедрять систему «белых списков» — аналогичную той, что уже работает на мобильной сети. Об этом сообщило издание Mash со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным Mash, задачу оперативно запустить систему уже дали айтишникам (специалистам в сфере информационных технологий) большинства операторов домашнего интернета в столице РФ (Российской Федерации).

[inf]Представители “Ростелекома” отвергли информацию, что провайдеров домашнего интернета в Москве готовят ко вводу ограничений через “белые списки”[/inf].

Цель подготовки — обеспечение доступа только к тем сайтам, что внесены в «белые списки» властей, в то время как весь интернет будет отключен.

Аналогичная система уже действует, хоть и с перебоями, на мобильном интернете в России.

Таким образом, сайты банков, такси, доставок и прочего будут доступны при блокировках. Однако общая скорость домашнего интернета упадёт из-за необходимости 24/7 фильтровать трафик.