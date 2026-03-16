В России началась блокировка Telegram

Опубликовано: 16.03.2026 13:05 , Обновлено: 16.03.2026

В России, не дожидаясь обещанного апреля, приступили к блокировке Telegram, заявили опрошенные российским изданием "Коммерсантом" эксперты. Всплеск жалоб также был зафиксирован и на мониторинговых порталах.

В воскресенье, 15 марта, на некорректную работу мессенджера пожаловались 12 тыс. раз, в субботу — почти 6 тыс.

«Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram», - заявил техно-эксперт Владислав Войтенко.

«Мы тоже фиксируем проблемы. Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия», - добавил президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин.

Ранее российские СМИ писали, что Telegram в РФ полностью заблокируют в начале апреля.