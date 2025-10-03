В России блогеров обязали передавать права на управление их каналами Роскомнадзору

Опубликовано: 03.10.2025 14:55 , Обновлено: 03.10.2025

Роскомнадзор сообщил, что все российские блогеры, которые начали обязательную регистрацию в ведомстве, обязаны дать административные права на управление своими каналами в Telegram специальному боту Роскомнадзора.

В российском контрольном ведомстве дали подробную инструкцию, как это происходит. Сразу после подачи заявления на портале госуслуг, блогеры обязаны запустить специально бота в своём канале.

«Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом», – отметили в Роскомнадзоре.

Полученный на «Госуслугах» номер регистрации будет сверяться с введенным в бот. При этом в Роскомнадзоре заявили, что этого борта нельзя удалять из канала или лишать прав администратора.

Напомним, что в России с 1 ноября 2024 года обязали всех блогеров с аудиторией больше 10 тыс подписчиков проходить обязательную госрегистрацию. Блогерам, которые не прошли госрегистрацию, запретили размещать рекламу и принимать донаты.