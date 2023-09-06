В Польше придумали, как сделать обычные железные дороги летающими. Когда начнется транспортная революция?

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Опубликовано: 06.09.2023 08:25 , Обновлено: 06.09.2023

Польская компания Nevomo разработала технологию MagRail, которую можно использовать на уже существующих железнодорожных путях. Она позволит поездам парить над путями и мчаться со скоростью 500 км/час.

Во вторник, 5 сентября, состоялась официальная презентация технологии MagRail . Это первое в мире решение, позволяющее реализовать концепцию левитационной магнитной железной дороги на существующих путях.

Преимуществом польской технологии является гораздо меньшая стоимость ее внедрения по сравнению с уже существующими, например, Maglev, уверяют ее создатели.

Технология MagRail, по замыслу ее создателей, должна стать экологическим и эффективным решением. На записи, предоставленной компанией Nevomo, видно, что в ходе испытаний эффект левитации достигался после того, как устройство превысило скорость 80 км/ч. Это позволило поднять его на высоту около 20 мм над железнодорожными рельсами.

Преимуществом технологии MagRail также является отсутствие необходимости в локомотиве, благодаря чему поезд той же длины может принять больше пассажиров. Эта технология также должна быть намного дешевле, чем конкурирующие решения, сообщил wp.pl.

Стоимость строительства японской железной дороги Синкансэн составляет 160 миллионов евро за километр. Стоимость китайской Трансрапидной железной дороги составляет 50 миллионов евро за километр. По информации Nevomo, затраты на подготовку маршрутов по стандартам MagRail составят всего около 10 миллионов евро за километр.

Это связано с тем, что MagRail использует существующие линии, которые необходимо дооснастить магнитными компонентами. Однако такие пути остаются полностью пригодными для движения обычных поездов.

Ещё в 2021 году Nevomo приступила к строительству самой длинной в Европе трассы для испытаний пассивной магнитной левитации в Новой Саржине под Лежайском в Польше. Монтаж компонентов системы MagRail завершился в середине 2022 года.

Во время испытаний на участке пути длиной более 720 метров транспортные средства MagRail достигли скорости 135 км/ч, используя левитацию и сохраняя устойчивость на классическом железнодорожном пути.

Двухтонный впгон длиной 6 метров начал левитировать на скорости после 70 км/ч и разогнался до 100 км/ч за 11 секунд. В конечном итоге высокоскоростные пассажирские поезда MagRail будут двигаться по железнодорожным путям со скоростью до 550 км/ч, что существенно сократит время в пути.

“Это поворотный момент для железнодорожной отрасли.Впервые в истории железных дорог железнодорожное транспортное средство двигалось не по существующим путям, а над ними, без трения”, - заявил Пшемек Бен Пончек, президент и соучредитель Nevomo.

“Наша технология - это не только видение будущего, это реальное решение уже сейчас”, - считает Пончек. Он утверждает, что левитирующие поезда соответствуют положениям европейского «Зеленого курса» — транспорт должен быть более экологичным.

Nevomo уже работает с европейскими гигантами отрасли — итальянским управляющим инфраструктурой RFI, французскими железными дорогами SNCF, Duisport и GATX для тестирования различных устройств MagRail. В польской компании уверяют, что первая версия поезда MagRail, пока предназначенная для грузовых перевозок, будет продана в 2024 году.