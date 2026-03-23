В Москве власти вносят общественные туалеты в «белый список» интернета

Опубликовано: 23.03.2026 19:38 , Обновлено: 23.03.2026

В Москве на фоне участившихся отключений интернета столкнулись с непредвиденной проблемой. Общественные туалеты в такие периоды невозможно посещать, так как не проходит оплата.

Теперь компания, которая обслуживает полезные заведения, обратилась к властям с просьбой внести туалеты в «белый список» интернета. В него входят сайты и сервисы, которые должны работать даже, когда все остальное отключено.

«Мы сейчас с нашими подрядчиками договариваемся, как занестись в белый список, сейчас идет процесс согласования», — рассказали изданию «Подъем» в организации «ОРК», обслуживающей данные туалеты.

По данным компании, от блокировок страдают только уборные, расположенные в центре, остальные работают штатно.

Тем временем Роскомнадзор (РКН) внес сайты крупнейших британских банков в белый список, обеспечивая их доступность в России во время блокировок мобильного интернета. К ним относятся Barclays, HSBC UK, NatWest, Santander UK и Bank of Scotland.