В Минске открыли производство микроэлектроники на 90 нм - "Наше время пришло"

Опубликовано: 30.01.2026 11:37 , Обновлено: 30.01.2026

В Минске на базе ОАО "Планар" 30 января запустили Центр спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики, в том числе, микроэлектроники на 90 нм. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который принимал участие в церемонии запуска нового производственного центра, заявил, что для этой технологии "пришло время" и посулил "Планару" "большие деньги".

В Администрации Президента (АП) похвалились, что новый производственный центр “Планара” стал единственным на территории стран бывшего СССР, где могут выпускать изделия технологического уровня 90 нм. Интегральные схемы и чипы, созданные по этой технологии, в АП назвали “критически необходимыми для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения”.

“Мы - единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что осталось от советского времени. Наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги. Мы оказались востребованными”, - заявил Лукашенко

Обращаясь лично к генеральному директору “Планара” Сергею Авакову, Президент заявил, что тот “опередил все и вся”. “И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил”, - заявил Лукашенко.

При этом от самого предприятия глава государства потребовал “бежать на полшага впереди”, чтобы “не отставать” и производить “востребованную в мире продукцию”. В этом случае, по словам Лукашенко, предприятие не останется без работы и сможет заработать “большие деньги”.

[inf]Для справки: технология, используемая в производстве полупроводников для создания интегральных схем (чипов) с минимальным размером элементов 90 нанометров достигла своей зрелости в 2002–2003 годах. Несмотря на то, что их очень скоро сменили более мелкие технологические узлы (по сути, каждые 2-3 года в этой сфере делается шаг в несколько нанометров), эта технология остаётся востребованной и сейчас, главным образом, для производства автомобильной электроники, промышленного оборудования и интернета вещей.

В 2025 году микроэлектроника на 90 нм (и близких техпроцессах 180–65 нм) продолжает активно использоваться по всему миру, прежде всего для производства аналоговых чипов, датчиков, контроллеров питания и автомобильной электроники. Лидерами в этом сегменте остаются специализированные фабрики в Китае, Тайване и Юго-Восточной Азии, в Европе продукцию на 90 нм выпускают в Германии, Франции и Ирландии. В соседней России также есть аналогичное собственное производство - завод «Микрон».[/inf]