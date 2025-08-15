В Китае стартовала «Олимпиада» человекоподобных роботов

🎥 Видео

Опубликовано: 15.08.2025 07:37 , Обновлено: 15.08.2025

В Китае стартовали Всемирные игры человекоподобных роботов. В течение трёх дней "спортсмены" из 16 стран будут продемонстрировать, какого прогресса удалось достичь учёным и инженерам в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники.

Роботы будут соревноваться в таких видах спорта, как футбол, легкая атлетика, настольный теннис, бокс, а также решать специфические для роботов задачи: от сортировки лекарств и обработки материалов до услуг по уборке.

В соревновании принимают участие 280 команд из таких стран, как США, Германия и Бразилия: 192 команды представляют университеты, ещё 88 — частные предприятия, такие как китайские компании Unitree и Fourier.

В число организаторов мероприятия вошло муниципальное правительство Пекина, что, как заметило агентство Reuters, подчеркивает то внимание, которое власти Китая уделяют развивающейся отрасли робототехники, и отражает более широкие амбиции страны в области ИИ и автоматизации.

























Развитие робототехники в Китае происходит на фоне проблем, связанных со старением населения и замедлением экономического роста. За последний год сектор получил государственные субсидии на сумму более 20 млрд долларов , в то время как Пекин планирует создать фонд в размере одного триллиона юаней ( 137 млрд долларо в) для поддержки стартапов в области ИИ и робототехники.

На церемонии открытия “Олимпиады” человекоподобных роботов будущие участники соревнований танцевали хип-хоп, демонстрировали свои навыки боксирования, командной игры в футбол и даже устроили небольшой показ мод.

Хотя некоторые склонны рассматривать подобные соревнования и мероприятия как рекламные трюки, отраслевые эксперты и участники видят в них важнейшие катализаторы для продвижения гуманоидных роботов к практическим применениям в реальном мире.

Так, аналитики Morgan Stanley в отчете, опубликованном на прошлой неделе, отметили всплеск посещаемости недавней конференции по робототехнике среди широкой публики по сравнению с предыдущими годами, заявив, что это демонстрирует, “как Китай, а не только высшие правительственные чиновники, воспринял концепцию воплощенного интеллекта”.

“Мы полагаем, что такой широкий интерес может сыграть решающую роль в сохранении лидерства Китая в гонке гуманоидов, предоставив необходимые кадры, ресурсы и клиентов для стимулирования развития отрасли и долгосрочного внедрения”, — заявили аналитики.

Компания Booster Robotics, чьи гуманоидные роботы команды Университета Цинхуа участвуют в соревнованиях по футболу, рассматривает игру как эффективную проверку технологий восприятия, принятия решений и управления, которые впоследствии можно будет внедрить на заводах или в домашних условиях.

“Игра в футбол — это своего рода испытательный и тренировочный полигон, помогающий нам совершенствовать свои возможности”, — прокомментировал Чжао Минго, главный научный сотрудник Booster Robotics.