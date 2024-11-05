В Индии студент подал в суд на университет, провалив экзамен, который сдавал с помощью ИИ

Опубликовано: 05.11.2024 16:48 , Обновлено: 05.11.2024

Студент юридического факультета подал в суд на частный индийский университет O. P. Jindal Global University после того, как провалил экзамен. Пикантность ситуации заключается в том, что ответы, которые дал на экзамене предприимчивый молодой человек, были сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ).

Каустубх Шаккарвар, студент юридического факультета частного университета, претендовал на степень магистра права (LLM). В юридическом колледже Jindal Global Law School, действующем при университете в Нью-Дели, он изучал законодательство, касающееся прав на интеллектуальную собственность и технологии. Сам молодой человек является создателем специальной компьютерной платформы на основе ИИ, которая помогает в судебных разбирательствах. У него есть практический опыт в области права интеллектуальной собственности, что только добавляет интереса к его судебному разбирательству, отмечает местное издание Bar and Bench.

Выпускной экзамен по предмету “Закон и правосудие в глобализирующемся мире” Шаккарвар сдавал 18 мая. Рассмотрев результаты выпускника, специальный Комитет университета, целью которого является выявление недобросовестных студентов, пытающихся выдать чужую работу за свою, пришёл к выводу, что ответы Шаккарвара были в основном сгенерированы ИИ. Согласно заключению комиссии, порядка 88% ответов в работе студента были получены с помощью искусственного интеллекта. Как следствие, 25 июня комитет объявил студенту, что экзамен он не сдал.

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Однако молодой человек с решением коллегии не согласился и пошёл прямиком в суд. Он утверждает, что университет не предоставил четких указаний, запрещающих использование контента, созданного с помощью ИИ. В его ходатайстве, утверждается, что университет не смог доказать, что использование ИИ является плагиатом. Молодой человек настаивает, что его работа представляет собой его собственную оригинальную работу и не опирается исключительно на ИИ.

Шаккарвар пытается добиться в суде признания того, что авторские права на материал, выданный по его запросу ИИ, не принадлежат искусственному интеллекту, пользователь-человек может сохранить авторство за собой. Молодой человек настаивает, что ИИ служит “всего лишь инструментом”, но никак не плагиатом.

Он ссылается на действующий в стране Закон об авторском праве от 1957 года, в котором разъясняется, что даже если ИИ был использован, права на художественное произведение все равно будут принадлежать ему как создателю. Шаккарвар утверждает, что он использовал ИИ в качестве вспомогательного средства, а не как замену своей первоначальной мысли.

Очередное судебное заседание по делу назначено на 14 ноября и, как отмечают местные СМИ, исход этого дела может “существенно повлиять” на то, как образовательные учреждения будут рассматривать использование ИИ в академических работах.

Ранее Telegraf.news рассказал, в начале этого года американский ученый-компьютерщик и главный научный сотрудник компании Aidyia Holdings Бен Герцель заявил, что такой же умный, как человеческий, искусственный интеллект может появиться уже в ближайшие три года.

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