В Госдуме назвали сроки полной блокировки YouTube в России

Опубликовано: 16.12.2025 19:57 , Обновлено: 16.12.2025

Депутат российской Госдумы заявил, что доступ к YouTube, принадлежащему Alphabet, будет полностью ограничен в России в течение следующих 6-12 месяцев. По словам российского функционера, это будет сделано из-за несоблюдения платформой требований Кремля.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов заверил издание “Абзац”, что надзорный орган Роскомнадзор продолжит постепенно ограничивать работу YouTube.

“YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство”, - процитировало издание слова парламентария.

Свинцов призвал российских блогеров переходить на российские аналоги, такие как Rutube и VK Видео.

Напомним, что в России давно предъявлютт политические требования к видеоплатформе. А в июле 2024 года скорость работы YouTube в России начала снижать. В августе 2025 года пользователи жаловались на серьезные трудности с доступом. Роскомнадзор тогда объяснял ухудшение работы тем, что Google перестал поддерживать свою серверную инфраструктуру в России, а также называл ограничительные меры ответом на “неуважение” к стране.

В конце ноября другой депутат, Антон Горелкин, заявил о необходимости исправить “монопольное положение” YouTube на российском рынке.

А уже в декабре 2025 года абоненты сразу нескольких петербургских провайдеров (SkyNet, «Невалинк» и «еТелеком») не смогли зайти на YouTube. В SkyNet сообщили РБК, что невозможность зайти на видеохостинг это «временные трудности», находящиеся в компетенции Роскомнадзора.