В Google анонсировали объединение Android с другой операционной системой

Опубликовано: 15.07.2025 08:43 , Обновлено: 15.07.2025

Компания Google официально подтвердила планы по объединению своих двух операционных систем — Android и ChromeOS — в единую платформу. Об этом заявил президент экосистемы Android Самеер Самат.

По его словам, целью такого шага является создание целостной экосистемы, которая позволит унифицировать пользовательский опыт на разных типах устройств, сообщило издание TechRadar.

Что это означает для пользователей?

В Google предположили, что слияние систем принесёт ряд преимуществ:

Позволит более эффективно использовать возможности устройств с большими экранами, таких как ноутбуки и планшеты.

Повысит общую продуктивность за счёт объединения функций Android и ChromeOS.

В то же время, как отметили профильные издания, некоторые пользователи высказывают опасения по поводу возможных проблем с будущими обновлениями и возможным ужесточением требований к аппаратному обеспечению устройств.

Хотя ранее в Google уже сообщали о планах по сближению двух систем, это первое официальное подтверждение их полного слияния.

Технические детали проекта, а также конкретные сроки его реализации пока не названы.

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В чём разница Android и ChromeOS?

Android — это мобильная операционная система, разрабатываемая Google. Она используется на большинстве смартфонов и планшетов в мире.

ChromeOS — операционная система от Google, предназначенная в первую очередь для ноутбуков, известных как «хромбуки». Она построена на базе веб-браузера Chrome и ориентирована на работу с интернет-сервисами и облачными приложениями.

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