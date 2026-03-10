В Беларуси ужесточили требования к качеству передачи данных в 3-10 раз

Опубликовано: 10.03.2026 18:14 , Обновлено: 10.03.2026

В Беларуси поменяли госстандарт СТБ 1962-2012, который регулирует качество стационарной связи. С 10 марта в нем некоторые показатели ужесточили в 3-10 раз. Обновленный документ был опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно новым правилам, долю соединений, которые могут быть разорваны преждевременно, сократили с 5% до 0,5%. Простым языком, если раньше из 100 соединений 5 могли прерваться (обрыв связи, сброс звонка), то теперь эта планка снижена до 0,5%. Вероятность внезапного разрыва звонка или сессии в интернете по вине провайдера должна снизиться в 10 раз, что означает для простых пользователей более надежную связь.

А минимальную планку для качества передачи данных повысили с 90% до 95%. Это означает, что провайдеры обязаны обеспечить заявленные параметры для 95 из 100 соединений. На практике клиенты должны реже сталкиваться с ситуацией, когда интернет “тормозит” или скорость не соответствует тарифу. Но как это будет в реальности, покажет время.

Коэффициент потери IP-пакетов (Internet Protocol) уменьшили в три раза: с 3% до 1%. Это самый технический, но важный параметр. Сокращение в 3 раза допустимой потери пакетов должно напрямую повлиять на веб-серфинг и просмотр онлайн-видео.

На практике потеря пакетов заставляет протокол TCP (Transmission Control Protocol), основу передачи данных в интернете, резко снижать скорость, думая, что сеть перегружена. Даже 1% потерь может замедлить соединение на 70% и более. С новыми требованиями просмотр YouTube или загрузка страниц должны стать заметно плавнее.

Но есть один немаловажный нюанс: новый стандарт могли принять так, что он утверждает уже сложившуюся практику, а значит, серьезных улучшений передачи данных может и не быть.