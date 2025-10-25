В Беларуси отключили доступ к соцсети VK, а потом вернули. Что это было?
Вечером в пятницу, 24 октября, российская соцсеть VK неожиданно попала в список на блокировку в Республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью «БелГИЭ».
На сайте ведомства было указано, что включение в чёрный список было произведено на основании решения Комитета государственной безопасности (КГБ). Речь шла о десктопной версии сайта.
Однако примерно через час VK.com исчезла из списка блокировок, а доступ к ней постепенно восстановился на всей территории Беларуси.
В КГБ и «БелГИЭ» не комментировали произошедшее. В администрации соцсети также воздержались от комментариев.
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