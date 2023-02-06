В Apple придумали, как сделать iPhone еще дороже

Опубликовано: 06.02.2023 16:31 , Обновлено: 06.02.2023

Компания Apple в 2024 году может выпустить очень дорогие iPhone, которые по цене обойдут модели Pro и Pro Max. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным агентства, стоимость нового iPhone Ultra (высокого класса) может быть выше, чем на iPhone 14 Pro Max в США — $1,1 тыс.

При этом пока непонятно, чем именно будет отличаться эта топовая модель. В издании предполагают, что Apple продолжит улучшать камеры, сделает более быстрый чип и, возможно, еще больший дисплей. Кроме того, компания может отказаться от разъема зарядки в пользу беспроводной.

Bloomberg пишет, что ранее такой подход применила Samsung в своей модели Ultra — предложили больше камер, большую батарею, больший экран, поддержку стилуса, дополнительную память и другое.

К слову, ранее Тим Кук не говорил о возможном росте цен на смартфоны, однако отмечал, что «повышение стоимость [для потребителей] — не проблема».