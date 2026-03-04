В АП объяснили, почему не будут блокировать соцсети для белорусских детей
Власти Беларуси не планируют вводить ограничения на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних. В Администрации президента (АП) такой шаг объяснили не только отсутствием необходимых механизмов, но и эффективностью работы государства с молодежью в тех самых соцсетях.
Отвечая на вопрос о возможной блокировке соцсетей, заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов заявил, что власти выступают не за запрет, а за иной подход.
Перцов признал, что соцсети все больше влияют на молодое поколение, которое не читает государственных газет, и поэтому госорганы решили влиять через соцсети на детей. По его словам, властям «достаточно эффективно удается продвигать свою правду в отношении страны».
При этом способов эффективно блокировать доступ к соцсетям именно детям он не видит: «Таких механизмов ограничения, по его словам, пока в стране нет». «Пока алгоритм подтверждения своего возраста молодыми людьми достаточно сложен, — сказал Перцов. — Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть».
При этом, по словам чиновника, в Беларуси видят проблему: через игровые платформы и соцсети они заметили определенные «поползновения» на молодежь, собирая личные данные.
«Чтобы всю цифровую правду об этом персонаже собрать воедино в определенном банке хранения для понимания, кто и под каким ником входит, какие ресурсы посещает, во что играет, что гуглит, пересылает», — заявил Перцов.
Замглавы АП подчеркнул, что власти Беларуси за этими процессами внимательно наблюдают. «Мы это видим, наблюдаем, пока делаем только предварительные выводы», — резюмировал он.
А что в других странах?
В то время как Беларусь не торопится с запретами, в мире уже есть примеры жесткого регулирования. Судя по данным на начало 2026 года, ситуация выглядит следующим образом:
|Страна/Регион
|Статус регулирования
|Австралия
|В конце 2024 года принят закон о запрете соцсетей (TikTok, Instagram, Facebook, X) для детей младше 16 лет. Платформы уже начали удалять аккаунты подростков в декабре 2025 года. За нарушения IT-гигантам грозят крупные штрафы.
|США (отдельные штаты)
|Федерального запрета нет, но во Флориде запрещено заводить аккаунты до 14 лет, а для подростков 14–15 лет нужно согласие родителей. В Юте и Арканзасе также требуют родительского подтверждения.
|Европейский союз (ЕС)
|Европарламент и страны-члены обсуждают единые правила ограничения соцсетей для детей младше 15–16 лет. Ожидается, что документ представят в середине 2026 года.
|Франция
|Активно продвигается законопроект о запрете соцсетей до 15 лет («цифровое совершеннолетие») без согласия родителей.
|Великобритания
|Лондон рассматривает возможность полного запрета соцсетей для детей младше 16 лет.
|Польша
|В марте 2026 года началось обсуждение законопроекта о запрете доступа к соцсетям для детей до 15 лет.
|Россия
|Звучат предложения о запрете доступа по паспорту для детей до 14 лет, но официальной поддержки в Госдуме эти инициативы не получили.