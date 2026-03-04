В АП объяснили, почему не будут блокировать соцсети для белорусских детей

Опубликовано: 04.03.2026 15:18 , Обновлено: 04.03.2026

Власти Беларуси не планируют вводить ограничения на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних. В Администрации президента (АП) такой шаг объяснили не только отсутствием необходимых механизмов, но и эффективностью работы государства с молодежью в тех самых соцсетях.

Отвечая на вопрос о возможной блокировке соцсетей, заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов заявил, что власти выступают не за запрет, а за иной подход.

Перцов признал, что соцсети все больше влияют на молодое поколение, которое не читает государственных газет, и поэтому госорганы решили влиять через соцсети на детей. По его словам, властям «достаточно эффективно удается продвигать свою правду в отношении страны».

При этом способов эффективно блокировать доступ к соцсетям именно детям он не видит: «Таких механизмов ограничения, по его словам, пока в стране нет». «Пока алгоритм подтверждения своего возраста молодыми людьми достаточно сложен, — сказал Перцов. — Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть».

При этом, по словам чиновника, в Беларуси видят проблему: через игровые платформы и соцсети они заметили определенные «поползновения» на молодежь, собирая личные данные.

«Чтобы всю цифровую правду об этом персонаже собрать воедино в определенном банке хранения для понимания, кто и под каким ником входит, какие ресурсы посещает, во что играет, что гуглит, пересылает», — заявил Перцов.

Замглавы АП подчеркнул, что власти Беларуси за этими процессами внимательно наблюдают. «Мы это видим, наблюдаем, пока делаем только предварительные выводы», — резюмировал он.

А что в других странах?

В то время как Беларусь не торопится с запретами, в мире уже есть примеры жесткого регулирования. Судя по данным на начало 2026 года, ситуация выглядит следующим образом: