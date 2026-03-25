Украинцы показали новейший дрон-перехватчик UEB-one. В Сети возникли вопросы про "игру слов"

Опубликовано: 25.03.2026 20:28 , Обновлено: 25.03.2026

Украинская компания OSIRIS AI представила на выставке Xponential Europe 2026 свой беспилотный летательный аппарат-перехватчик UEB-1 (UEB-One). Новейшая беспилотная машина обладает впечатляющими характеристиками, однако у русскоязычных пользователей возникли вопросы по поводу традиции нейминга в украинской компании.

«Похоже, что игру слов любят. После дрона-перехватчика P1-SUN украинская компания создала новый перехватчик UEB-one», — написал российский политолог Андрей Никулин.

Тем не менее новый БПЛА (беспилотный летательный аппарат), созданный для перехвата других дронов, вызвал неподдельный интерес. Тем более на фоне обострения на Ближнем Востоке, где Иран активно использует беспилотники для атак соседних государств.

«Компактный и высокоскоростной перехватчик (до 315 км/ч) способен преследовать и физически нейтрализовать воздушные угрозы с поразительной точностью благодаря прогнозируемому отслеживанию целей с помощью искусственного интеллекта», — говорится в пресс-релизе украинской компании.

«В отличие от традиционных систем, он создан для частого, а не щадящего использования. И именно это сейчас необходимо для следующего этапа противовоздушной обороны», — уверяют в компании.

Перехватчик OSIRIS имеет размеры 370 × 370 × 550 мм и весит чуть более 3 кг. Питается от батареи емкостью 10 000 мАч (миллиампер-час) и может нести боеголовку массой до 0,5 кг на расстояние до 18 км.

«Общая дальность действия зависит от прямой видимости и рельефа местности, — говорит представитель компании. — Но это результат, который мы недавно получили из Восточной Украины. Видеопоток в реальном времени оставался четким, несмотря на помехи».

Перехватчик OSIRIS UEB использует аналоговую передачу видеосигнала на частоте 5,8 ГГц (гигагерц), что сводит к минимуму задержку во время высокоскоростного полета.

В последнее время многие страны задумались о том, что традиционные система ПВО и противовоздушные ракеты слишком дороги для отопления атак дронов. Одним из выходов инженеры видят разработку именно дешёвых БПЛА, главная цель которых уничтожать атакующие дроны.